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美烏撕破臉　博明：台積電赴美對台灣有利

總統賴清德（前右）近日接見博明（前左）時表示，期盼與美國在安全、經貿、能源等領域進一步強化夥伴關係，並加強關鍵及創新科技合作，一起打造安全與堅韌的「非紅供應鏈」。（翻攝總統府flickr）

▲總統賴清德（前右）近日接見博明（前左）時表示，期盼與美國在安全、經貿、能源等領域進一步強化夥伴關係，並加強關鍵及創新科技合作，一起打造安全與堅韌的「非紅供應鏈」。（圖／翻攝總統府flickr）

圖文／鏡週刊

台灣人始終擔心成為美國棄子。1950年，杜魯門政府暫停對中華民國的軍事援助；1971年，聯合國通過2758號決議文，美國亦支持中華人民共和國取代中華民國、加入聯合國；1979年，卡特政府與中華人民共和國正式建交，終止與中華民國的外交關係。川普2.0時代，台灣唯恐被遺棄的情緒，不減反增。

博明今年2月底訪台之際，川普、烏克蘭總統澤倫斯基尚未在國際媒體前大吵，彼時川普提出以烏克蘭稀土交換美國軍援，澤倫斯基拒絕，美烏撕破臉。我們問博明，川普2.0時代，如何確保台灣不被交易？在川普眼中，除了台積電，台灣還有什麼價值？

「我看到有人說，哦，台積電去美國，台灣要被掏空了。其實，台灣水資源、電力、土地都有限。如今台積電最大客戶在美國，而在客戶所在的地方投資，才有意義。」他言談間並未提及台積電在美設廠時間倍增、人力成本高昂，而是直接從國家利益切入：「在半導體產業擴大並加強與美國合作，對台灣是有利的。」

「嗯，當我為川普總統工作時，我與他進行了很多和台灣相關的對話。他明白，台灣不僅對美國的繁榮很重要，其中一部分是像台積電這樣的電子供應鏈公司，也是這世上無可取代的。」博明又說，川普常提起在第二次世界大戰與韓戰中，扮演關鍵角色的美國將軍麥克阿瑟（Douglas MacArthur）。

剖析川普　他往往喜歡R開頭的單字

「麥克阿瑟在1950年給華盛頓發了密電，說台灣對美國的國家安全至關重要。用他的話來說，台灣不能成為美國的敵對政府，台灣必須是一個友好的政府。否則，美國將難以履行對日本的承諾—美國將無法輕易保衛菲律賓，這意味著它無法輕易保衛關島、夏威夷或加州。」「麥克阿瑟將軍說，福爾摩沙（編按：當時美國稱台灣為福爾摩沙）就如同一艘永不沉沒的航空母艦和潛艇母艦，其優越的地理位置既有助於實現蘇聯的進攻戰略意圖，也可有效反制美國從沖繩和菲律賓反攻。」

「麥克阿瑟將軍在1950年就描述了這一切。美國不想讓共產黨人（當時指蘇聯）以及中國共產黨人將台灣變成另一艘（共產黨的）航空母艦和潛艇補給船，一旦發生這種事，那些侵略性的獨裁政權就會對美國西海岸構成直接威脅。川普總統知道這一點。他知道這不僅僅是關於晶片。」博明補充：「麥克阿瑟當年沒有將經濟作為保衛台灣的首要考量。他考慮的是地緣政治下的國家安全利益。這些考量，從今天來看，和1950年一樣真實。1950年代，台灣可沒有任何電子工業。」

他又說，川普的決策邏輯，其實具有一致性，「如果你看看令川普總統生氣的事，和令他開心的事，你會發現，他的喜好很一致。他往往喜歡以字母R開頭的單字：Reciprocity（互惠）、Reindustrilization（再工業化）。」

「Matt（博明）在過去十年間一直是美國對台關係中具代表性的共和黨聲音，也是台灣的好朋友。他深知美國在支持台灣經濟與軍事安全方面所扮演的重要角色。」《沸騰的護城河》共同作者之一、美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）說，博明主導最初的寫作規劃會議，「我們討論台灣在面對中共時所面臨的挑戰，以及美國與其他盟友在協助台灣應對挑戰時的關鍵角色。」


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