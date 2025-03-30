盼給柯文哲妥適醫療照顧　黃國昌喊話賴清德：別連基本人性都沒有

▲陳佩琪27日召開記者會，說明柯文哲疼痛血尿、嘔吐等疑急性腎損傷，期間頻頻拭淚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨前主席柯文哲自去年9月遭羈押禁見至今，柯妻陳佩琪日前爆，柯出現血尿等疑似急性腎損傷，律師團聲請具保停押，但北所卻以「病情改善」回應，北院28日更裁定再延押2個月，使陳心情大受打擊，連續發出有關生死的文章。民眾黨主席黃國昌今（30日）表示，自己從昨晚到今早，都有跟陳佩琪保持密切聯繫，「她現在心情非常非常不好」，並再喊話總統賴清德給柯文哲妥適醫療照顧，別連基本人性都沒有。

民眾黨30日下午在新竹舉辦第二場「人民要當家」宣講，而黃國昌於下午3時20分左右在舞台後方受訪。針對小草質疑北所昨（30）晚只讓柯文哲戒護就醫2小時是做樣子，以及陳佩琪目前狀況？黃國昌表示，每一個支持者，包括他在內，都跟柯文哲家人有相同信心，都希望柯文哲能得到最妥善的醫療照顧。

▲黃國昌出席民眾黨「人民要當家」新竹宣講。（圖／民眾黨提供）

黃國昌提及，現在有很多事情，其實不是在他們能夠控制的範圍之內，「所以我昨天很語重心長的希望，賴政府不要連基本人性都沒有，給柯文哲妥適的醫療照顧，我相信這是每個台灣人都應該享有的基本人權，不要因為柯文哲曾經是賴清德過去的政治競爭對手，結果連這點基本人性都沒有，我們會持續為柯文哲爭取最好的醫療照顧」。

黃國昌強調，「陳佩琪的心情，我們全都理解。我們從昨晚到今早，我都有跟陳佩琪保持密切聯繫，她現在心情非常非常不好」。

針對陳昭姿宣布要成立柯文哲醫療小組，召集人是謝炎堯，目前是否已跟律師團討論，且成員有誰？黃國昌指出，醫療小組事實上在前幾天就開始籌組了，這是一個早就開始的現在進行式，昨天申請自費醫療，希望能爭取讓謝炎堯先去看一看柯文哲的狀況。

黃國昌說，同時也可以跟其他醫師通力合作，給柯文哲一個比較完整的身體全方位檢查，否則一下子血尿、一下子心悸，過去在台北看守所這7個多月，顯然柯文哲身心都遭受到非常大的煎熬，「我相信醫療小組成員會有越來越多非常好的醫生，大家都會響應參與」。

黃國昌稱，目前最重要的，還是希望民眾黨已經依照《羈押法》規定提出申請，而這也是目前柯文哲在法律上所享有的基本權利，希望北所能盡快針對此申請做出確定。