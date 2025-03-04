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賴清德出席GCTF研習營　30國齊聚討論建立全社會韌性

▲▼總統賴清德出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德4日出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮時表示，未來會繼續推進三項行動：第一，結合中央地方力量，全面提升社會韌性；第二是要強化全民因應災害能力；第三則是發揮台灣的強項，貢獻國際社會。

賴清德致詞時表示，歡迎來自30個國家、多達60位的國際貴賓，以及國內的專家學者，共同參與全球合作暨訓練架構（GCTF）的研習營，共同探討全社會韌性的建立、整備和應變。

賴清德說，身為國際社會負責任的一員，台灣有能力，也有意願，為全球的民主、和平、繁榮發展，做出更多貢獻，GCTF就是台灣向世界分享經驗的重要平台。

賴清德表示，要感謝美國、日本、澳洲、加拿大，四個GCTF的正式夥伴，過去幾年透過GCTF，持續跟更多的國家合作，交流的領域不斷擴大，更共同因應各項新挑戰。他相信，彼此合作的力量越大，推動世界進步的力量也越強大。

賴清德表示，當前全球極端氣候、疫情、能源危機等挑戰，層出不窮，威權主義的擴張，也對愛好自由國家帶來嚴重威脅。他表示，這些挑戰都是不分國界，也絕對不是單一國家可以面對，台灣身處第一島鏈的關鍵位置、站在民主防線的最前緣，藉著共同主辦這場研習營，要向世界展現，有決心打造一個更強韌的台灣，也期待跟各國互助交流，提升彼此社會的韌性，一起促進世界的穩定與繁榮。

賴清德表示，未來會繼續推進三項行動：第一，結合中央地方力量，全面提升社會韌性。去年，他在總統府，成立了全社會防衛韌性委員會，這次GCTF研習營的議程，包括民力訓練、策略物資盤整、關鍵基礎設施維運等，都是委員會討論涵蓋的主軸，要全面強化臺灣的國防、民生、災防與民主韌性。

賴清德表示，去年在總統府，進行了第一次，由中央各部會聯合地方，並有民間觀察員在內的跨領域桌上推演，針對「高強度灰色地帶行動」、「瀕臨衝突狀態」，驗證政府的緊急應變能力。未來，將持續透過各項演習，提升中央和地方的合作效能，強化整體國家因應災害的量能。

賴清德表示，第二是要強化全民因應災害能力，由於深刻理解，強化全社會韌性，必須讓民眾提升風險意識、了解如何因應災害，並且發展自救、互助、合作的能力。他感謝美國在台協會（AIT）從2021年起，與台灣災難醫療隊發展協會，在台灣各地推動「援手」計畫，現在已經升級為2.0，持續培訓更多民眾具備急救能力。

賴清德表示，去年，他也和AIT谷立言（Raymond Greene）處長一起參加在新北的活動，見證培訓成果。他說，政府除了參與這項「援手」計畫，也積極推動「防災士」培訓，年齡層從11歲到89歲，並且持續擴大培訓的對象。

同時，賴清德表示，台灣在全國的關鍵基礎設施，建置「台灣民間自主緊急應變隊」（T-CERT），提升這些重要設施面對災害的自主應變能力；未來也將繼續精進與擴充民力培訓，讓民眾可以成為政府防救災的重要夥伴。

賴清德表示，第三是要發揮台灣的強項，貢獻國際社會。台灣「防災士」的概念，是來自於「日本防災介助士」，他相信，透過這次研習營，台灣和各國都能在各面向相互學習，多管齊下，來提升全社會韌性。

賴清德表示，台灣具有堅強的資通訊能力和先進科技，未來會持續建立更健全的資安防護體系，並且擴大運用新興科技，精進國內安全的維護工作。希望透過發揮台灣的強項，分享台灣的經驗，為國際社會帶來更多貢獻。

▲▼總統賴清德出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」開幕典禮。（圖／總統府提供）

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