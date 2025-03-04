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幕後／賴清德因應台積電投資美國過程曝　私訪張忠謀、魏哲家、林全

▲▼中華民國第16任總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

台積電4日宣布加碼投資美國超過1000億美元，成為台美與國際財經圈的重磅消息。據了解，在事前台美政府與台積電的溝通過程中，總統賴清德除了責成行政院，邀集相關業者進行深度座，並由國安會統籌跨部會小組來因應外，他也親自拜訪台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家以及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，商討對策，進行相關的佈局。

時序要追溯到川普上任之前，賴清德先是責成國安、外交與行政財經團隊，盤整川普在競選總統期間，針對台灣議題的相關主張；同時，也彙整了川普競選團隊核心成員的對外發言。在川普政府組成的過程中，台灣政府也滾動式掌握相關情事與變化。

由於過去這段期間，川普多次公開喊話提及台灣的「晶片議題」，加上全球供應鏈與環境的變局，賴清德也要求國安會、行政院成立專責小組，檢視台灣產業在全球的佈局，以及半導體相關產業概況。

一位政府人士表示，賴清德日前所召開的國安高層會議，就是很重要階段的佈局以及宣示性動作。他說，賴清德在國安會議後所拋出的「非紅供應鏈」佈局，以及「半導體民主夥伴倡議」，從他競選總統期間拋出五大信賴產業政見至今，就是一系列的鋪陳。

據了解，賴清德要求行政院與財經相關部會，在過去這段期間，找來許多相關業者進行深度座談；隨後，也由國安會來進行統籌，負責橫向跨部會的因應小組。

除此之外，賴清德也在這段期間，分別低調拜訪台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家，以及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，商討相關對策，大家一起進行事前的佈局。

在台美政府的溝通過程中，賴清德要求團隊以國家利益為優先，要求「不急躁」、謀定而後動，討論過程中找到對台美、台積電最有利的因應方案。

據了解，賴清德在內部會議中，多次強調「把衝擊當作歷史機遇，在歷史機遇上，把台灣做大、做好」。一位與會的國安人士表示，政府責任是幫助台積電在先進製程上持續保持領先，同時在佈局全球時，也要幫助台積電壯大。

國安人士表示，賴清德在佈局上，著眼的不是只有半導體產業，他強調，在產業鏈結共榮方面，是利用台灣半導體優勢，延伸人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等具未來發展性產業，帶動台灣潛藏隱形冠軍如傳統工具機產業，讓台灣的隱形冠軍、中小企業，跟著半導體產業進軍全世界，形成非紅供應鏈中安全可信賴的產業生態鏈。

▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）
 

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