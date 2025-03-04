金門濃霧籠罩3天！旅客搭不到返台班機　情緒爆發「第一次遇到」

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門近日受到濃霧影響，機場航班大亂，今晨600多名旅客一早6點到場補位，擠滿候機人潮，後補人數超過1811號，雖然加開班機以及軍機疏運，但仍有許多旅客無法返台，說只能先買明天的機票，沒有補到的話就明天飛。

▲等不到返台班機，金門機場旅客情緒爆發。（圖／記者林名揚翻攝）

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霧鎖金門3天，機場超商物品都被旅客掃空，今天一早600多名旅客到場補位，到早上10時許，後補人數已超過1811號，為了疏運人潮，協調加班機以及軍機疏運，不過仍有許多旅客無法返台。

▲乘客說先買明天的機票繼續等今天補位。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



有民眾指出，昨天補號，到台北補到2000號，台中1000多號，高雄1000號，嘉義雖然好像比較快，但是嘉義好像都沒班機，因為怕補不到，所以有先買明天的班機，沒有補到的話就是明天早上，並表示第一次遇到這種情形。

金門地區連3日受濃霧影響，海空交通大亂，造成上千旅客遭滯留；為疏運人潮，國防部今（4）日啟動軍機協助，規畫松山-金門往返3趟、高雄-金門往返2趟，共10班次，預計可載送台金兩地共700人返家，不過實際可飛行架次仍需視天候狀況而定，請有搭機需求的民眾耐心等候。