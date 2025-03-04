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清明上河圖結合基隆景點　濾掛咖啡禮盒奪iF設計大獎

▲清明上河圖結合基隆景點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市產發處長林鼎超（右1）前往三奇壹號咖啡店祝賀創辦人江鎮源（中）獲iF設計獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府嚴選伴手禮三奇壹號咖啡店的「雨都上河圖─濾掛咖啡禮盒」，近日榮獲國際設計界最高榮譽之一的「iF設計獎」，成功將基隆在地文化推向全球舞台。這款禮盒的設計靈感源自中國經典畫作「清明上河圖」，透過重新描繪並融入基隆的日常風貌與城市文化，打造出具有基隆特色的設計作品。

基隆市產發處長林鼎超於昨（3日）前往三奇壹號咖啡店，向創辦人江鎮源（Mars）表達祝賀，並肯定他的創意與努力。林鼎超表示，基隆市政府今年將持續徵選優質業者與產品，並透過階段性輔導協助，推動品牌在國際市場累積實力，提升品牌曝光度，進一步強化基隆的城市行銷。

▲清明上河圖結合基隆景點。（圖／記者郭世賢翻攝）

江鎮源指出，「雨都上河圖─濾掛咖啡禮盒」以原創設計為核心，靈感來自經典畫作「清明上河圖」，透過重新描繪並融入基隆的日常風貌與城市文化，打造出獨特的設計作品。無論是作為商務伴手禮或贈送親友，這款禮盒都能讓人感受到基隆獨特的魅力與歷史底蘊，同時也提升了基隆文化的能見度。

禮盒設計別具巧思，特別附上一把精緻的放大鏡。江鎮源表示，這讓消費者在品味咖啡的同時，也能細細欣賞畫作中的基隆城市景觀細節，最終使這款禮盒脫穎而出，獲得「iF設計獎」。

產發處表示，市府2024年首度舉辦「K STAR基隆之星」徵選活動，以創新與多元的方式推廣基隆優質伴手禮，助攻品牌發展。「雨都上河圖─濾掛咖啡禮盒」正是透過江鎮源的專業設計背景，將基隆的山海特色細膩融入圖像中，再搭配精緻的包裝設計，使商品兼具文化價值與市場競爭力。

▲清明上河圖結合基隆景點。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲清明上河圖結合基隆景點。（圖／記者郭世賢翻攝）

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