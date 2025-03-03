植樹節好康！基隆七堵苗圃3張發票換樹苗　26種喬灌木助綠化

▲3月12日植樹節開跑，基隆七堵苗圃發票換樹苗，26種喬灌木等你帶回家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

每年3月被稱為「植樹月」，基隆市政府產發處今（3日）宣布，將於3月12日植樹節舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張1-2月或3-4月發票即可兌換1株苗木，每人限領3株，總計5000株。活動旨在推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化，現場不提供提袋以響應環保，募集發票將捐贈社福團體。

基隆市產發處長林鼎超表示，為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，市府設立的苗圃每年培育約3萬5000株樹苗。從每年10月起至翌年5月，這些樹苗提供給全市各機關、學校、社區及鄰里申請，用於綠美化工作，並持續進行列管老樹的健檢作業。

產發處每年3月舉辦樹苗兌換活動，鼓勵民眾支持環境永續，種下愛心樹苗。今年受理發票兌換樹苗的時間為3月12日9時至15時，地點在七堵苗圃。為響應環保，現場不提供提袋。活動募集的發票將捐贈給本市社福團體，幫助弱勢群體。

今年可供兌領的樹苗共有26種，包括喬木類的楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹、茄苳、福木、桃花心木、舉木、杜英和黃連木，以及灌木類的杜鵑、桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹、厚葉女貞和鵝掌藤。苗圃工作人員當天將在會場教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅。