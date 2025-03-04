基隆中學校官舍火災原因出爐 　歷史建築修復後轉型教育空間

▲基隆中學校官舍未來修復工程將維持建築原貌。（圖／示意照／基隆高中提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」於2月8日晚間發生火警，經基隆市消防局鑑定後，初步研判火災原因可能為燃放爆竹不慎所致。國立基隆高中對此表示尊重，並承諾未來將強化安全管理，確保歷史建築的完整保存與合理運用。同時，校方已初步完成「基隆中學校官舍修復及再利用計畫」草案，後續將與基隆市文化觀光局及專業學者合作，提出完整的修繕方案。

基隆中學校官舍於2021年登錄為歷史建築，其所在地為日據時期基隆廳曾仔寮時期的官舍原址。該建築於昭和6年（1931年）完工，建坪33.11坪，採用中走廊型態的折衷住宅設計，入口及門廊設計可作為避雨空間。戰後該建築持續有人員居住至2018年，隨後於2021年正式被列為基隆市歷史建築。

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▲基隆中學百年校官舍2月8日晚間突遭火噬。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆高中表示，未來的修復工程將以維持建築原貌為原則，針對屋架、牆體、地板等結構進行整修，並細緻復原屋瓦、屋脊、桁條等細部構件。此外，校方計畫將官舍轉型為教育展示空間，開放基隆市學生與社會大眾參訪，使其成為歷史文化推廣基地。此計畫將納入「大基隆歷史場景再現整合計畫」中，結合基隆其他歷史古蹟景點，讓官舍成為基隆重要的文化觀光據點。

基隆高中指出，修復與再利用計畫預估經費約5,000萬元，本校將積極向中央及地方政府申請補助，並期待社會各界共同支持，攜手保護這座見證基隆百年教育發展的歷史建築。