藍傳擬發動「反廢死公投綁大罷免」　吳思瑤轟：什麼議題都可以操弄

▲吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者皮心瑀／台北報導

全台「大罷免」戰火延燒，國民黨傳出為拉攏中間選民及民眾黨支持者，計畫推動「反廢死」公投，並與罷免案的第二階段送件、第三階段投票時間配合，試圖將罷免投票日與公投日綁定。對此，民進黨團幹事長吳思瑤4日指出，台灣並沒有廢死，且公共政策的討論應該慎重，這讓大家看清國民黨，什麼議題都可以成為政治操弄的工具。

針對各方送出的罷免提議書，中選會表示，2月25日以前地方已完成一階查對結果回報的部分案件，經審議後已有19件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署；另有9件立委罷免案並未達提議門檻，而2月26日之後，則另有13件立委罷免案可進入二階連署。

據了解，立委的部分，目前進入二階的皆為藍委的罷免案，包括王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳳。

如今，據《上報》報導，藍營欲將罷免投票日綁定公民投票日，為凝聚在野陣營支持，經高層討論後，決定以「死刑存廢」這一受關注議題作為公投主軸。

吳思瑤表示，國民黨現在想要用死刑公投綁罷免，這是政治目的、政治操作，針對廢死大法官已經作出解釋，台灣仍存在死刑制度，而相關法制優化，是大家不分黨的職責，不該去消費這個議題，又跟罷免綁在一起，讓大家看清國民黨什麼議題都可以成為政治操弄的工具，這不是社會所樂見，公共政策討論應慎重，不該成為保護自己的伎倆。