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罷12綠委連署都出包　林右昌：國民黨作弊後要搞補件有適法性問題

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免烽火連天，民團提出32位藍委罷免案第一階段達標，藍營青年軍發起的以罷制罷行動則是全面受挫，12個罷免綠委案皆未通過，且幽靈連署加起來破千、平均每位綠委罷免案都有百位上下死亡連署。對此，民進黨秘書長林右昌今（4日）受訪時表示，這不但有違法之嫌，也不符合公平正義原則，社會上質疑國民黨造假、作弊現在要搞補件，這樣是否適法、符合正當原則。

林右昌表示可以看到民團發起罷免行動是公民自主，也是因為國民黨團在立院提了很多擴權甚至違憲法案，在總預算審查也得不到人民的支持，與社會的期待背道而馳，國民黨團在做的事情是否忠於國家、社會也是很大的疑慮，所以才會有民團自主發起的罷免行動。

至於罷免綠委部分，林右昌指出，也發現在各地根本就沒有擺攤，甚至很多地方就算有擺攤時間也都很短、一小時、兩小時，社會上就會質疑是否有造假、抄名冊的狀況？這不但有違法之嫌，也不符合公平正義原則，正當性、適法性也受到很大的質疑。

對於藍營被質疑死亡連署，林右昌表示，說實在社會上一點都不意外，因為根本沒有連署實際行為，社會上質疑國民黨造假、作弊現在要搞補件，這樣是否適法、符合正當原則，也是民眾所關心的。人民呼籲選務機關若查獲相關偽造事證、應該主動移送檢調進行相關偵辦。
 

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