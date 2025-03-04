罷免一階32：0！藍公布罷團個資反制　王婉諭轟：台灣民主的毒瘤　

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮延燒，國民黨發言人楊智伃昨揭露罷免藍委團體內部訊息，指控罷免團體涉及違法募款，國民黨也公布多個罷團領銜人的真實姓名、個資、任職單位、對話紀錄，要檢調展開調查。對此，時代力量黨主席王婉諭3日批評，中國國民黨真是台灣民主的毒瘤。立委是人民選出來的公職人員，不只領著公帑還掌握公權力，人民為什麼不能檢驗？反之公民沒有公權力，憑什麼要被查水表？罷免成案32：0，這麼難看的結果，國民黨不思檢討，反過來攻擊按部就班的公民團體，算什麼民主政黨？

對於發言人楊智伃還怒嗆：當你們用相同力道檢驗藍營立委的時候，你們也會受到同等的力道回應，來檢驗你們的所做所為。王婉諭質疑，請問國民黨，你們這是在威脅、恐嚇公民嗎？

王婉瑜直言，立委是人民選出來的公職人員，不只領著公帑還掌握公權力、話語權，人民為什麼不能檢驗、監督？反之，公民沒有公權力、沒有權勢、沒有領納稅人的錢，憑什麼要被你們這樣查水表？

王婉諭指出，國民黨青年軍自己發起的報復性罷免，拿黨員名冊來抄，充斥著一堆逝者連署、幽靈連署，共計12案通通遭駁回。

王婉諭直言，罷免成案32：0。面對這麼難看的結果，國民黨不思檢討，居然還惱羞成怒，反過來攻擊按部就班、依法成案的公民團體，這算什麼民主政黨？被公民賦予權力的人，反過來用權力霸凌公民。這種糟糕的行徑，就是國民黨應該被罷免的原因。