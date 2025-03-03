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求愛遭拒「7刀刺死酒店妹」還騎她身上亂摸！狠男無期徒刑定讞

▲▼酒店女公關慘被客人狂砍6刀，酒客殺人後自殘由警方協助送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子追求酒店妹不成竟殺害她之後亂摸，遭重判無期徒刑定讞。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陳姓男子貪戀張姓酒店妹的美色，多次到酒店消費點檯示愛但都遭拒。2023年3月間他又再點名張女坐檯，也再度示愛仍遭拒絕。陳男惱羞成怒，抽出預藏的刀刃刺殺7刀，並騎坐在張女身上亂摸，張女不治身亡。一審國民法官將他重判無期徒刑，二審也維持，全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，58歲的陳男是酒店常客，2022年間他到台北市錦州街、林森北路口的某制服酒店消費，對20多歲的張女驚為天人，之後就經常到店裡消費，並點名張女坐檯，也多次要求性交易。但張女不賣身，對陳男的追求冷淡回應；還私下向公司表示希望盡量不要坐陳男的檯，其他員工也幫忙張女、保護其安全，陳男對於張女的冷淡，心生不滿。

案發於去年3月初，陳男晚間6點多就到店裡消費，並點名張女坐檯，宣稱是最後一次點張女的檯。酒店先安排2名女子與陳男周旋，到了10點多才讓張女進場，另外2女則先後離開，留下陳、張2人獨處。一直到清晨7點多，酒店即將打烊，陳男這時又再示愛，但仍遭張女拒絕，2人爆發口角。

陳男從皮包中抽出預藏的水果刀，朝張女胸腹頸部一陣亂刺，張女尖叫、負傷倒地，陳男這時赤裸上半身，跨坐在張女身上，不顧張女渾身是血，竟伸手開始亂摸張女私密部位。酒店員工聞聲前來解救，緊急將張女送醫，但張女仍因傷重，送醫後2小時就宣告不治。至於陳男遭逮捕，檢方聲押獲准，並以法定刑為死刑或無期徒刑的「加重強制性交結合故意殺人罪」，提起公訴。

一審由台北地院國民法官審理，因無直接證據證明陳男性侵死者，國民法官改論以「加重強制猥褻結合故意殺人罪」。此外，陳男宣稱自己因憂鬱症、案發時飲酒，導致失去辨識行為違法能力，請求判處無罪。但法院將他送精神鑑定後，認為他案發時並未因心智缺陷導致失去辨識行為違法的能力，仍論以完全罪責。國民法官考量他犯行所生危害至鉅，手段兇殘、惡性重大，且犯後矢口否認強制猥褻，偵審期間更一再翻供；還說要與被害人家屬和解，但始終沒有積極尋求賠償方式，未能獲得家屬宥恕，因此國民法官將他重判無期徒刑。

案件上訴二審，高等法院二審也維持相同罪名、刑度，仍判處無期徒刑。全案再上訴最高法院，最高法院3日駁回上訴定讞。

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