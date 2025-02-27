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爽戰酒店後開車撞死晨運翁！醉男判囚6年3月　再沒收肇事BMW

▲▼車禍五股 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲洪男酒醉駕駛BMW車輛撞死老翁，擋風玻璃因此碎裂。該車也遭法院宣告沒收。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

新北市洪姓男子，2023年8月間與友人到酒店飲酒後，凌晨4點多酒駕上路，在行經新北市五股區時，因酒精影響而撞上早起晨運的王姓7旬老翁，老翁送醫後不治。一審國民法官審理後，除將洪男判刑6年3月外，也首度宣告沒收肇事的BMW車輛。案經上訴，高等法院27日二審駁回上訴，維持洪男刑度並宣告沒收車輛。可上訴。

洪男為塑膠工廠的工人，但仍買下白色BMW，出入以進口車代步。案件發生於2023年8月間，洪男應朋友邀約，到台北市某商務酒店飲酒，一夥人從半夜喝到凌晨4點多才散夥，洪男載著一名友人，酒醉駕車上訴。清晨4點半左右，洪男的車輛沿新北市五股區新城八路行駛，右轉彎駛入芳洲八路時，剛好早起晨運的70多歲王姓老翁經過路口，走斑馬線要穿越馬路。洪男因酒精影響，未能依規定禮讓行人優先，撞上老翁。

老翁因激烈撞擊，身上包含顏面、頸椎第三節、左側鎖骨、肩胛骨、左側第五肋骨均發生骨折，被緊急送往醫院急救；但仍在住院一週後宣告不治。至於洪男肇事後留在原地，並在員警到場時自首犯罪，當時經員警進行呼氣酒精測試，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.42毫克。檢方依照「酒駕致死罪」提起公訴。

一審新北地院由國民法官審理，國民法官認為洪男酒駕造成被害人的妻子與子女均傷痛逾恆，顯見被告犯罪所生之損害甚鉅。不過考量他自首犯罪，予以減刑；另外洪男也與被害人家屬達成和解，賠償和解書所訂賠償金額的九分之七，餘款等他服刑出監後再按月賠償，顯見他犯後確實有積極彌補自己犯行所造成之損害。因此國民法官宣告他有期徒刑6年3月，此外，國民法官也罕見地宣告沒收洪男酒駕犯案的BMW進口車。全案再上訴第二審。

二審高等法院審理時，洪男以情堪憫恕為由，再加上他又賠償被害家屬6萬元，因此建請高院酌減刑度。不過高院認為，洪男犯案並無情堪憫恕之處，另外賠償的6萬元，也僅是洪男履行和解金賠償的行為，高院認為沒必要因此減刑。全案於27日二審宣判，高院駁回上訴，維持6年3月的刑度，仍宣告沒收BMW車輛。

▼洪男（右）因自首、和解，二審仍獲減刑。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

▲▼ 五股車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

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