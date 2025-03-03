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想刺激前妻復婚…男「假裝愛保母」真上床　復婚後慘被一刀捅死

。（圖／翻攝央視網）

▲謝某低不下頭找前妻復婚，竟想出假裝「愛上家中保母」的辦法。（圖／翻攝央視網）

圖文／CTWANT

近日，中國央視網「社會與法」節目揭露一起荒唐事件。一名男子賭氣與妻子離婚後心生悔意，卻又不願向前妻低頭。他為了刺激前妻主動復婚，竟然想出假裝「愛上家中保母」的蠢辦法，還與保母假戲真作發生關係。男子與前妻復婚後，保母才知自己遭到利用，夥同表哥要教訓對方，最後不幸錯手將這名男子捅死。事件曝光後，引發網路熱議。

據央視網「社會與法」節目報導，男子謝某與妻子賀女原為大學同學，謝某原本家境不好，雖對賀女有傾慕之意，但不敢表達。直到大學畢業幾年後，謝某事業有成，意外與賀女重逢後才對對方發起追求，雙方結為連理，並且生下一名女兒。

然而，謝某在功成名就後個性膨脹，常因瑣事與妻子發生爭吵，最後賭氣與賀女離婚。他雖心有悔意，卻又低不下頭找前妻復婚，於是心生一計，向離婚後為了照顧女兒聘來的李姓年輕保母發起愛情攻勢，希望藉此刺激前妻主動低頭，提出復婚。

李姓保母出身農村，面對已經是大老闆的謝某，以為自己人生的轉機到來，根本沒有多少抗拒就很快淪陷，謝某則順水推舟，很快便假戲真做與對方發生關係。之後，謝某頻繁將自己與李女的親密互動放上網路，成功讓賀女心生醋意，頻頻以探視女兒為藉口，重新與謝某接觸。

然而，當賀女向謝某低頭提出復婚，謝某很快單方面對李姓保母解約並且切斷關係。而李姓保母得知真相，對於自己受騙遭到利用，感到又氣又恨，於是夥同表哥要「教訓」謝某。他們趁謝某下班回家時伏擊對方，先由李女表哥用棒子將謝某打倒在地，李女又朝地上的謝某捅刀，沒想到最終意外導致謝某不治身亡。法院則同情李女的遭遇，從輕判刑。但最終仍判李女犯傷害罪，處無期徒刑並剝奪政治權利終身。

事件曝光後，引起中國網友熱議，「想復婚不會自己去說嗎？繞來繞去幹嘛呢？」、「一邊騙保母談戀愛，一邊騙前妻復婚，最終被一刀捅死了」、「什麼假戲真做，就是見色起意，就是強姦」、「這下前妻什麼都不用做就獲得了全部的財產」。

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