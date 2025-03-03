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社會 社會焦點 保障人權

鳳梨+勾惡+彫博誣控虐死11月女嬰　保母「一度寫遺書」慘況曝

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲彫博帶人到保母家興師問罪，並動手打保母。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宏瑞／高雄報導

刺青師彫博2021年間，指控年僅11個月大的女兒遭高雄蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，檢方調查是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡。蔡女雖然沉冤得雪，但她一家人的生活已經「回不去」，蔡女不但爆瘦10公斤，也不敢再擔任保母，目前以打零工維生，而她丈夫也因此案工作受到影響。蔡女精神受創，對彫博、鳳梨、勾惡提告各求償1百萬，橋頭地院審理，判雕博要賠保母2萬7千元，鳳梨、勾惡免賠，對此，蔡女丈夫心死冷笑：不可思議。

顧這起案件，2021年10月13日彫博指控，將11個月大的女兒交給高雄有合格執照的蔡姓保母照料，沒想到短短2天孩子就因頭部重創死亡，雕博認為保母和丈夫將他女兒摔在地上，才導致女兒死亡，對保母夫妻提告共同傷害致死、妨害幼童發育罪，並在IG公布保母丈夫的住處，彫博也透過好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事，指控保母虐嬰致死，引發社會大眾關注。

▲▼網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

▲保母被逼前往女嬰靈堂下跪致歉。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

同年月15日雕博帶了一群人衝到蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋，直到警方到場對空鳴槍才罷手。後來網路上流傳一段蔡姓保母挨打還遭踹的影片，彫博承認，影片中動手打巴掌的黑衣男子就是自己。

此外，15日鳳梨也在臉書直播幫好友出氣，控訴保母虐童，網紅勾惡則是在YT頻道《勾起你心中的惡》上架影片，找彫博、女嬰阿嬤上節目，讓保母又成為熱議焦點，壓力更加巨大。

橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中發現，女嬰體內驗出K他命反應，蔡姓保母和吳姓丈夫經檢驗都未驗出K他命反應，反而是孩子生父雕博被驗出有吸毒，因此研判孩子應該是在家中吸入K他命毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡，檢方在偵辦後於去年6月將蔡女、吳姓丈夫處分不起訴，並分案調查彫博涉嫌過失致死、使未成年施用毒品的部分。

▲鳳梨質疑女嬰保母未收押「我看不太懂這邏輯」。（圖／翻攝自臉書／鳳梨 吳泓逸）

▲鳳梨在直播講述友人女兒遭保母虐死，在保母不起訴後，鳳梨曾直播道歉，但保母表示「不需要，也不想看」。（圖／翻攝自臉書／鳳梨 吳泓逸）

蔡女事發後多年來一直吃不下、睡不著，暴瘦10多公斤外，也不敢再擔任保母的工作，甚至一度寫下遺書，後悔為何要接下這個案子，直到收到不起訴處分後，情緒才開始逐漸緩和下來，轉而向雕博、鳳梨、勾惡各求償1百萬。

法官認為，雕博罵保母「X你娘」、「X你娘○巴」，並有打巴掌及恐嚇等行為，已侵害保母名譽權，導致她精神受損，審酌雕博曾擔任刺青師，目前暫無工作，無收入等情，依他傷害、恐嚇、公然侮辱等行為分別賠償2千元到2萬元不等，合計共需賠償保母2萬7千元，鳳梨和勾惡則獲得免賠，全案可上訴。

對於這樣的判決，保母丈夫心死冷笑表示，「覺得很不可思議，你將人霸凌成體無完膚，號召網友打一打，完全沒有社會公義」，他也透露保母後來罹患恐慌症，只要閒下來就會胡思亂想，因此白天做義工，晚上去工作，定期服藥控制病情，至今4年他們還是走不出來。而他們卻只獲得輕判，至於是否要上訴？他說要尊重老婆意見，會再跟律師討論。

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