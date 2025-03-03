中醫師陳明順《心情點滴》水彩個展　繪出行醫歲月體悟

▲陳明順作品《心的靜》。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

藝術不只是畫筆與顏料的堆疊，而是生命歷程的映照。屏東藝術家、中醫師陳明順，近日於高雄2013藝術空間舉辦個展《心情點滴》，他以水彩交織夢想與現實，繪出多幅在行醫歲月中對生命體悟的溫暖畫作，邀請藝術愛好者一同進入他深邃而豐富的藝術世界。

「藝術與醫學，皆是療癒人心的途徑。」陳明順說，這句話完美詮釋他的的生命歷程。自幼熱愛繪畫的他，因家庭因素，一度中斷藝術之路，轉而學習中醫，承襲家族衣缽，並在行醫生涯中累積了豐富的生命經驗。然而，內心對藝術的渴望從未熄滅，如今，他選擇以畫筆再度啟程，透過畫布記錄心情的變遷，呈現生命的深層韻律。

▲藝術家、中醫師陳明順。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲《百鳥朝鳳》為法國巴黎國際藝術博覽會西畫類金獎作品。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳明順曾以《百鳥朝鳳》榮獲法國水彩藝術獎，這次個展最新創作系列《心的方向》，畫作充滿了內在情感的流動，如詩如歌，既有東方的禪意哲思，也帶著西方水彩藝術的光影流轉。他用畫筆記錄歲月，讓色彩與筆觸成為心靈的語言，述說一段段屬於他，也屬於觀者的故事。

陳明順在畫作中運用細膩的色彩層次，表現心境的變化與情緒的流動，讓人一覽藝術家內心的波瀾與寧靜。畫布上的每一筆觸，都是陳明順行醫歲月中對生命的體悟與溫暖，他希望透過藝術，讓觀者感受到平靜與力量。

陳明順《心情點滴》個展於即日起至3月22日，在高雄2013藝術空間舉辦，展覽呈現多幅風格多元、情感豐富的畫作。陳明順表示，希望透過畫作感受到作品的魅力，讓觀者在色彩與筆觸間，尋找共鳴與感動。