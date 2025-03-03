屏東「2025林仔邊黑珍珠馬拉松」　吸引千名路跑愛好者參與

▲東港警分局在2025林仔邊黑珍珠馬拉松反詐騙宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林邊鄉公所與屏東大華慢跑協會聯合於2日清晨在林邊火車站前廣場舉辦「2025林仔邊黑珍珠馬拉松」，現場有在地農特產品及在地美食，吸引上千名路跑愛好者參與，轄區的東港警分局把握機會到場進行反詐宣導，場面熱絡。

東港警分局打詐預防團隊與會者以生動活潑宣導方式向民眾宣導最常見詐騙手法，以「假投資」、「假愛情交友」、「解除分期付款」、「假網購拍賣」、「假檢警」類型，藉此提醒民眾重視反詐騙訊息、提高對詐騙電話的辨識，共同強化識詐、防詐、阻詐，加深正確預防觀念，避免陷入詐騙集團陷阱。

東港警分局長表示，有鑑於近日投資詐欺日益增多，不時有民眾接獲詐騙集團謊稱投資股票、虛擬貨幣、期貨等話術詐騙，且詐騙集團更以小額投資就有高獲利，誘騙民眾至銀行、超商匯款提領現金，而使民眾財產安全受到莫大之損害，呼籲民眾接獲類似資訊皆應審慎評估、提高警戒，只要需交付大筆金額均有風險，如有任何疑問一定要記得防詐三步驟，務必提高警覺，小心求證。

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