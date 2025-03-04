藍委喊修法志願役加薪2萬　顧立雄：任意喊價不是好舉措

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團昨舉行記者會宣布提案修法，全面為國軍加薪「一萬到三萬不等」。對此，國防部長顧立雄今（4日）受訪時回應，從賴清德總統上任，就有交代要進行志願役待遇調整的研議，國防部已經提出來與行政院溝通當中，也正尋求共識，立法委員提出相關的案子，不能以政治角力競相加碼，大幅增加預算要先徵詢行政院意見，也要提出財源，任意喊價不是好的舉措。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨團要修法幫軍人加薪，志願役一萬至三萬不等？顧立雄回應，從賴清德總統上任，就有交代要進行志願役待遇調整的研議，內部多次討論後也提出相關方案，主要著重在主戰部隊、沒有辦法建立戰鬥部隊加給的高端人才予以補助，都已經提出來與行政院溝通當中，也正尋求共識。

顧立雄認為，立法委員提出相關的案子，不能以政治角力競相加碼，也違反預算法精神。就權力分立角度來看，大幅增加預算要先徵詢行政院意見，也要提出財源，任意喊價不是好的舉措。對於提供官兵待遇，有具體結果後會再跟外界公布，目前還沒經過行政院核定，細節先有所保留。

另藍委提到先進行待遇提升再軍購，顧立雄則回應，兩者沒有前後關聯，現在有關國防軍費支出，包括人為、作業維持投資費都是著重部分，軍事投資不管是商購、軍售、自主生產，都會對必要關鍵戰力做審慎評估，沒有先後問題。

