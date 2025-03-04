　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凌濤遭爆私訊露鳥索色照　國民黨批：民進黨別用下三濫招式躲檢驗

▲▼凌濤 聯訪 談奧運。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤被爆涉性騷擾、對婚姻不忠等，背著妻子傳私密影像給他人外還向對方索色照。對此，國民黨回應，這段時間凌濤多次檢驗民進黨政府弊案、直指痛點，民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，半年內2度以周刊封面潑髒水、毀人名譽方式，打擊政敵，在台灣政壇內製造寒蟬效應，遂行其不義之政治目的。

針對周刊所指，國民黨上午宣布，經歷被抹紅、抹黑，現在竟遭抹黃，對於特定週刊報導，凌濤將在10點時受訪說明。

國民黨提及，凌濤從基隆罷免案一路檢驗，左打林右昌涉弊、海科館長陳素芬因此下台，右打總統官邸烤肉、正國會要角赴帛琉度假，再檢驗林靜儀、邱泰源，屢屢重創民進黨形象，遭重點鎖定，被持續攻擊在意料之內。

國民黨表示，民進黨近來操作大罷免，不僅配合中選會嚴審打擊青年公民團體、成立「公嬤違法課金群組」違法募款，更疑有綠營反串製造「死亡連署」；如今大罷免前哨，就當本黨甫成立「打惡罷戰隊」正以戰止戰強力回擊之際，現在再有媒體惡意放話抹黑，顯見民進黨為了罷免的骯髒手段沒有最誇張，只有更誇張，毫無下限。

國民黨呼籲，大家要正面迎擊民進黨為恫嚇「打惡罷」、議題檢驗力量的各式奧步，今天若是退卻了，民進黨也不可能放過任何跟民進黨做對的政治個體，將被各個擊破，不得不慎。最後國民黨也強調，在野力量也絕無可能對民進黨的爛政、「民主獨裁」鴨霸行徑退讓，正告民進黨別以為以此下三濫招式，便能躲過任何弊端的檢驗，在野監督的力道未來只會更大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」
澤倫斯基估「戰爭結束還很遠」　川普又開罵
主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運
快訊／川普下令暫停對烏克蘭「所有軍援」
快訊／一片橘紅！　春雨「首當其衝」地區曝
快訊／川普正式簽署命令！　對中國商品關稅「提高至20％」
爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

凌濤遭爆私訊露鳥索色照　國民黨批：民進黨別用下三濫招式躲檢驗

台積電擴大對美投資千億　行政院依法審查：持續壯大台灣關鍵地位

二階段大罷免！　藍綠對決主軸曝

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

被害人轟凌濤「雙標仔」　老婆臨盆竟色聊討照

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

傅崐萁被嗆「通匪」　喊話「錯的不是葉老師」請側翼停止惡意操弄

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

國民黨提「志願役加薪2萬」！4改革大禮包一次看　國防部回應了

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【泰格與雪兒】候選人體質

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

凌濤遭爆私訊露鳥索色照　國民黨批：民進黨別用下三濫招式躲檢驗

台積電擴大對美投資千億　行政院依法審查：持續壯大台灣關鍵地位

二階段大罷免！　藍綠對決主軸曝

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

被害人轟凌濤「雙標仔」　老婆臨盆竟色聊討照

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

傅崐萁被嗆「通匪」　喊話「錯的不是葉老師」請側翼停止惡意操弄

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

國民黨提「志願役加薪2萬」！4改革大禮包一次看　國防部回應了

礦產協議還沒破局！　川普：澤倫斯基應該「再更感激一點」

「大改款Mazda 3」準備問世！全新Skyactiv-Z汽油引擎、還有電動版

《魔物獵人：荒野》烤肉引熱議　玩家直呼：口水直流

凌濤遭爆私訊露鳥索色照　國民黨批：民進黨別用下三濫招式躲檢驗

快訊／霧擾金門！小三通8點起停航　機場航班大亂「600人等補位」

台積電在美大投資　台經院孫明德：矽盾暫保平安

台積電擴大對美投資千億　行政院依法審查：持續壯大台灣關鍵地位

二階段大罷免！　藍綠對決主軸曝

新年式「TOYOTA小鴨Yaris」更年輕動感！日本開賣折合新台幣49萬

DeepSeek敲響警鐘　全球科技雲端大挪移

【泰格與雪兒】候選人體質

政治熱門新聞

凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

國民黨喊志願役加薪2萬！國防部回應了

傅崐萁被嗆「通匪」　喊話「錯的不是葉老師」

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

被害人轟凌濤「雙標仔」　老婆臨盆竟色聊討照

再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

斥找人架離「葉霸」　傅崐萁嗆深綠預謀

總統府出示公文打臉國民黨　國親二黨都稱「政黨不宜推薦大法官」

還假也還錢！藍拚修法今年勞動節全國放假　稅收超徵發現金法制化

葉霸事件點燃罷免怒火！　吳靜怡分析：傅崐萁將面臨前所未有危機

肉搜罷團志工綠嗆賤招　藍：有違法個資法？

更多熱門

相關新聞

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

本刊報導，國民黨桃園市議員凌濤，遭爆涉性騷擾及對婚姻不忠，竟背著妻子傳私密影像給他人還向對方索色照。凌濤昨（3日）晚間接受本刊採訪回應說：「不可能，我這一定告，這一定是提告！」他說，這完全是捏造，「這是因為現在我們在打民進黨中央，所以捏造的內容，造成大家在公共領域的評論⋯⋯這是非常秀下限的行為。」

被害人轟凌濤「雙標仔」　老婆臨盆竟色聊討照

被害人轟凌濤「雙標仔」　老婆臨盆竟色聊討照

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

國民黨喊志願役加薪2萬！國防部回應了

國民黨喊志願役加薪2萬！國防部回應了

關鍵字：

國民黨凌濤

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

骨折也要愛！韓男「當飛機杯」發洩妻提離婚

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

魏哲家同台川普　宣布台積電在美加碼投資3.3兆、再建3座半導體廠

陳傑憲離開躍樂　談約順利進行中

疲老闆認欠一屁股債！疑被社會人士押走

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【泰格與雪兒】候選人體質

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面