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地檢署也淪陷！士檢已婚書記官3年偷拍21女　二審判決出爐

▲桃園市桃園區百貨商場陳姓店員，今年7月間見女子進入店內閒逛，趁其不備以手機偷拍裙底風光，女子驚覺後報警處理。（示意圖／達志影像）

▲士林地檢署書記官犯下偷拍案件，他手機遭查獲不少照片。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

已婚的士林地檢署前書記官林顥倫，在士林地檢署偵查大樓的盥洗室內安裝針孔攝影機，3年來至少偷拍21名女子、犯案次數高達82次以上，遭人檢舉後，檢方分案偵查，揪出自己人竟犯下偷拍案。一審將林顥倫判刑4年、另外判刑8月得易科罰金。案經上訴，高等法院二審4日改判3年6月、另外判刑1年得易科罰金。可上訴。

林男在案發時為三等書記官，已婚有2名未成年子女，他2013年就分發到士林地檢署工作，2017年接辦收發室業務，2021年再調贓物庫。林男平日經常參與士檢的活動，幾乎每周都與同事打羽毛球。但有人檢舉林男行跡詭異，疑似偷拍，因此士林地檢署婦幼專組分案調查，並於2023年間搜索林男的辦公室，當場查扣憶卡，還發現他截圖的彩色紙本數百張。

檢方發現，林男利用打羽毛球的機會，竟在士檢政風室旁的盥洗室內裝設針孔攝影機，還以物品遮蓋，3年來偷拍達21名女子；甚至還發現他會同時擺放2個鏡頭，偷拍特定女同事。此外也發現林男還在鞋子的鞋面上裝設鏡頭，偷拍同事的裙底風光，有不少照片是女子的臀部與大腿根部，檢方查證屬實後，對他提起公訴。

一審士林地院審理時，21名被害人中有2人撤回告訴，一審最後認定共有19人被害，處有期徒刑4年，另外再判刑8月，此部分得易科罰金24萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院於4日宣判，因為林男與部分被害人達成和解，高院因此改將他判處有期徒刑3年6月，另外再判刑1年，得易科罰金36萬元。可上訴。林男到場聆聽宣判，他聽到改判後，並未露出太開心的表情，反而是走出法庭後，坐在法院的長椅上，低頭懊惱。

除了刑事案件遭判刑以外，林男也遭送公務員懲戒。懲戒法院先前將他判處撤職，停止任用4年。林男未上訴已經先行確定，目前他已經失去書記官資格。

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