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北市婦遛狗未繫繩！妙齡女手掌遭狠咬還摔倒　檢警一查：是慣犯

▲邊境牧羊犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市南港區胡姓婦人遛狗未繫繩，牧羊犬暴衝攻擊，導致1名女飼主右手掌慘遭撕咬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區一名73歲胡姓婦人遛狗時，未替3隻犬隻繫上狗繩，其中一隻灰白色牧羊犬突然暴衝，攻擊路過的狗隻，導致26歲林姓飼主為保護愛犬而遭咬傷右手掌，事後她至醫院就診並檢具診斷證明書赴派出所報案。士林地檢署偵辦後發現，胡婦也曾因將愛犬解下狗鍊，導致犬隻咬傷他人，此次再度因疏於控管釀禍，依過失傷害罪將胡婦起訴。

去年4月18日晚間10時許，胡姓婦人帶著3隻狗在南港區福德街遛狗，然而犬隻均未繫上狗繩或戴上口罩。當時林女牽著自己的狗行經該處，豈料胡女飼養的牧羊犬突然衝上前欲攻擊。林女為保護愛犬，伸手阻擋，不料遭牧羊犬咬傷右手掌，並因跌倒導致右前臂、手部及膝部擦傷。

林女事後至醫院就診，並於4月24日前往派出所提告，警方5月18日通知胡女到案說明，並報請分局移送偵辦。檢方調查後發現，胡女並非首次因未繫狗繩致人受傷，早在2016年即曾發生類似事件，當時亦有行人受害。

警詢、偵查時，胡婦坦承犯行，檢警認，胡女未盡飼主管理責任，導致林女受傷，依過失傷害罪嫌提起公訴。

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