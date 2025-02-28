2男大生「房內親密」被逮！公開鞭刑80下　印尼村民搶圍觀

▲2名男大生被指控性行為罪，在眾目睽睽之下，遭處以鞭刑。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印尼2名男子被發現是一對同志伴侶，依據當地的嚴格伊斯蘭教法，竟被觸犯性關係罪，各自處以公開鞭刑，在數十人的圍觀之下，分別遭鞭打80下左右。

《每日郵報》報導，27日中午左右，2名男子在亞齊特別行政區（Aceh）首府班達亞齊（Banda Aceh），被藤條施以鞭刑。其中一人被指控煽動這段性關係，遭處刑82下，另一人則是被鞭打77下。

去年11月，當地居民突襲當地一間出租套房，發現2男待在一起，因為涉嫌性關係罪，被帶到伊斯蘭教警察面前。據悉，他們都是當地大學生，27日處刑時，因為已經被拘留3個月，因此得以減少3下鞭刑。

人權倡議組織紛紛抨擊，這項懲罰是該國歧視多元性別（LGBTQ）族群的行為之一。NGO「人權觀察」（Human Rights Watch）印尼研究員哈索諾（Andreas Harsono）說，「亞齊對於LGBTQ族群的恐嚇、歧視與虐待，就像一個無底洞」，呼籲當地政府從錯誤中學習，重新審視伊斯蘭刑法。

國際特赦組織（Amnesty International）也形容，這項懲罰是針對2名男子「恐怖的歧視行為」，該組織區域副主任費雷爾（Montse Ferrer）說，「成人之間發生的合意親密性關係，永遠不應該被歧視。沒有人應該因為他們真正的、或被認為的性取向遭到懲罰。」

印尼是世上人口最多的穆斯林國家，儘管並未規定同性性行為犯法，但在民風保守、實施嚴格伊斯蘭教法的亞齊，卻是違法的。

事實上，在亞齊特別行政區，鞭刑是賭博、飲酒及通姦罪的常見懲罰。該地區過去長期出現分離主義叛亂，在中央政府試圖加以平息，於2001年賦予當地特別自治權之後，開始實施宗教法律。