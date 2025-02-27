獨／詹江村控八炯妨害自由2人現身士檢　他曝檢察官「潑冷水」過程

▲YouTube網紅「八炯」與饒舌歌手陳柏源（閩南狼）挨告現身士林地檢署。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

YouTube網紅「八炯」與饒舌歌手陳柏源（閩南狼）因拍攝《中國統戰紀錄片》，內容涉及國民黨桃園市議員詹江村，遭對方提告妨害名譽等罪。士林地檢署今（27）日首次開偵查庭，詹江村親自到庭，與「八炯」、陳柏源三方在偵查庭上正式交鋒。

事件源於「八炯」（本名温子渝）去年發布的紀錄片，揭露中國對台統戰手段，其中一段畫面顯示陳柏源等人到訪中共黨媒《海峽導報》辦公室，期間《海峽導報》人員提及「村長」，並直指「詹江村，國民黨籍市議員」。影片一出，引發外界熱議，詹江村則深夜開直播反駁，強調自己一向反共，從未配合中國統戰，指控影片內容刻意剪接拼湊，影射他涉入統戰，嚴重影響名譽與人身自由，因此向地檢署按鈴提告。

對此，「八炯」隨即在Threads發文諷刺詹江村「好急」，並公開對方與《海峽導報》記者薛洋的微信對話，質疑詹如何迅速聯繫對方，並嘲諷「完全往我們的坑跳」。雙方在網路上唇槍舌劍，話題不斷延燒。

士林地檢署今上午開偵查庭，詹江村、八炯及陳柏源均親自出席。根據八炯拍影片自述，詹江村在庭上向檢察官提出「八炯曾去三立錄影棚錄影」的證據，試圖證明自己遭受妨害自由。然而，檢察官審視後，直言「沒有看到強制、妨害自由的行為」，詹江村則當場質疑：「有啊，你沒看到嗎？」檢察官則回應：「有啊，我看到了，我有眼睛，我是檢察官，但我看到就是沒有。」

詹江村隨後回應：「你看到他這個人這麼大，然後這樣子對我這樣吼……」似乎試圖強調八炯的行為對他造成壓力。目前，案件仍待檢方進一步偵辦，後續發展備受關注。