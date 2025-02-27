闖屋行竊嚇壞女屋主！士林警上門他躲床底　意外發現超級通緝犯

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區日前發生住宅竊盜案，屋主深夜返家時撞見竊賊正在屋內行竊，對方見事跡敗露，立刻從陽台爬上頂樓鐵皮屋企圖逃跑。警方獲報後迅速成立專案小組偵辦，成功鎖定嫌犯落腳處，當警方上門時，廖姓竊嫌竟躲在床底下企圖躲避，仍當場遭逮，且意外發現屋內還藏有1名涉及13條通緝案件的蕭姓逃犯，2人形同亡命之徒，雙雙狼狽落網。

▲士林警破住宅竊案，廖姓竊嫌躲床底遭逮，更意外揪出13條通緝犯的室友。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，2月25日深夜，廖姓竊賊趁屋主外出潛入住宅，卻在女屋主返家時被當場撞見，驚慌逃竄。士林分局接獲報案後，立即調閱周邊監視器，鎖定嫌犯特徵，並循線追查至基河路一處民宅。當警方上門查緝時，竊嫌廖姓男子得知情況不妙，竟趕緊躲進床底企圖避開查緝，然而仍被警方當場發現並逮捕。

▲廖姓竊賊將女屋主的東西放入行李箱竊走。（圖／記者黃宥寧翻攝）

更令人意外的是，警方在現場還發現與廖嫌同住的蕭姓男子，經查證，蕭男竟是全台地檢署及法院發布多達13條通緝案件的逃犯。警方當場查扣被害人遭竊的行李箱、筆記型電腦、平板、現金，以及竊賊作案工具等贓證物，並擴大清查是否涉及其他案件。

警方訊後，廖姓竊賊依加重竊盜罪移送士林地檢署偵辦，並建請檢方聲押；蕭姓通緝犯則解送通緝發布機關歸案。

士林分局呼籲，住宅竊盜案件嚴重影響民眾安全，建議市民加強防竊措施，如裝設監視器或保全設備，並發揮守望相助精神，遇有可疑人事物應立即通報警方，共同維護社區治安。