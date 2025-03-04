金價回落致陸銀樓大促銷！　消費者嘆：入手2天「虧超1800元」

▲中國多家黃金品牌近日推出不少促銷活動。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

COMEX黃金期貨價格結束8週連漲。受此影響，滬金期貨連續5個交易日下跌，3月2日夜盤收跌1.4%，報665.62元／克（人民幣，下同）。北京、上海等多家品牌銀樓報價回落至875元／克，部分門市3日內，每克金價跌幅高達20元。多家銀樓藉此祭出促銷來吸買氣。

據《第一財經》報導，周大福、老鳳祥等品牌銀樓報價普遍從900元／克以上區間，跌至875元／克左右。一名店員表示，「上週還在做克減促銷，今天價格又降了一些，週末隨著上海天氣回暖，來店逛的消費者也多了起來。」

不過，店員指出，促銷並未緩解消費者的觀望情緒，「門市客流量較平日增長，但消費者還是覺得價高難下手。」

一名消費者表示，自己當時看到金價回落，就趕緊入手一款金手鐲，買的時候是每克895元，「結果今天一看已經跌到875元了，兩天就虧了400多塊（約台幣1807元）。」多位消費者無奈表示，原本期待春節後，金價持續上漲，怎料卻遇上下跌。

▲不少消費者感嘆，太早入手金飾。（圖／CFP）

不僅實體門市做出促銷活動，線上平台同樣出現價格調降。天貓、京東等電商平台，足金飾品限時折扣力度加大，部分商品單價低至850元／克，較2月初降幅超5%。

一名投資者指出，部分投資者在金價此前沖高至歷史高點後，選擇獲利了結，疊加近期大宗商品市場整體調整壓力，觸發黃金期貨與現貨市場的技術性賣盤，「短期內多頭停損盤加速離場，進一步放大了價格跌幅。」

他還點出，同時，COMEX黃金期貨庫存近期出現回升跡象，先前因供應鏈緊張導致的短期溢價，逐步消減，市場供需結構的變化降低了投資者對黃金「稀缺性」的預期，也對價格形成下行壓力。

華泰證券指出，短期內，多重因素驅動黃金強勁升值後可能面臨震盪，但升值趨勢轉折點未至，「中長期看，隨著對美國財政和經貿風險的擔憂加劇，黃金有望在未來長時期內，維持相對強勢。」