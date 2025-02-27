金價連漲！陸品牌銀樓卻「加速關店」　店員嘆：顧客都在觀望

▲周大福在去年3月到12月間，關閉了500家門市。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

世界黃金協會近日公布一組數據顯示，過去一年全球金飾消費年減11%，其中，中國市場2024年金飾消費量較去年同期下降24%，受此影響，多家品牌銀樓門市接連閉店。某銀樓店員表示，「雖帶動不少客流量，但多數消費者僅是入店觀望而已。」

據《北京商報》報導，金價持續上漲，現貨黃金25日一度站上2940美元／盎司，今年以來累計漲幅超過11%，時間略微拉長，自2024年以來，現貨黃金累計漲幅超42%。

中國知名黃金品牌周大福公布的數據顯示，2024年4-9月，周大福珠寶在內地同店銷售額下滑25.4%，按件數算的銷量減少了30%；香港及澳門的同店銷售額下滑30.8%，銷售件數同比減少33%。雖然毛利率有所提升，達到了31.4%，但周大福整體銷售額較去年同期下降20.4%至394億港元。

▲一名銀樓店員表示，多數消費者進店僅是觀望金飾，未有意願購買。（圖／CFP，上同）

金飾銷售下滑的另一個結果是，在租金、人工等成本不變的情況下，門市的經營壓力越來越大，以周大福為例，官方數據顯示，2024年3月末門市總數為7565家，12月末門市總數為7065家，在9個月內，關閉了500家門市。

多位消費者指出，「現在黃金價格太高了，準備等降一降再出手。」也有人表示，「不買後面更貴，入手不虧，富了當首飾、窮了當盤纏，碰到喜歡的會選擇購買。」

從黃金飾品的消費場景來看，世界黃金協會數據顯示，2024年中國金飾消費中，自戴、婚禮是最主要的消費場景，分別佔27%、24%。具體到婚禮場景，民政部公佈數據顯示，2024年全年結婚登記數為610.6萬對，年減約20%，相應的金飾消費需求隨之減少。

報導指出，主打「古法黃金」的老鋪黃金近日也掀起搶購熱潮，有消費者表示，「老鋪黃金兩年前同樣的款式，現在售價幾乎翻倍，後悔當時沒有買，現在價格高了，在猶豫是否入手。」銷售的增加推動了老鋪黃金業績的增長，公司公告顯示，預計2024年全年淨利潤14億至15億元（人民幣），同比增長236%～260%。