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連續下跌！陸金價1g「降93元」　專家：需警惕短期回檔風險

▲黃金,金價。（圖／視覺中國CFP）

▲國際金價跌至3週來最低點。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價在距離3000美元／盎司一步之遙時，突然掉頭向下，跌至最近3週以來最低點。中國國內金價受此影響，連續4天下跌，1日每克更是跌了20.6元（人民幣，下同，約台幣93元）。分析師認為，「需警惕短期回檔風險。」

綜合陸媒報導， COMEX黃金價格上週五一度跌至2832.5美元／盎司，較2月24日盤中創下的歷史高點2974美元／盎司，已跌超4%，2月28日COMEX黃金期貨收跌0.99%，報2867.3美元／盎司，上週累計下跌2.79%。

不過多位買家認為，金價仍處高位，即使下跌幾十塊，願意上車的人不多。一名王太太表示，「十年前買個30克金手鐲也就幾千元，現在短時間就漲出這麼多，黃金是漲瘋了。」

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲多名消費者感慨，金價即使下跌，仍居高不下。（圖／CFP）

她說道，去年4月中國國內品牌金飾已漲至700元／克左右的高價，讓本來想為自己購入一款金飾的她望而卻步，而如今，這款約30克左右的金飾每克最高已逼近900元，不到一年總價就又上漲超5000元，令她相當無奈。

分析師認為，中長期來看，黃金價格仍會維持震盪上行趨勢，「國際金價出現波動，主要是現階段俄烏等地緣風險緩和，加之美國關稅政策不確定性，以及投資者在高位獲利了結導致。」

申銀萬國期貨指出，先前，黃金直接性地上漲行情發酵，來自對美國關稅政策的擔憂下，黃金實物需求的擠兌，市場對今年黃金前景的看好較為一致，進一步推動了市場搶跑式的上漲，「但繼續買入黃金的性價比已經降低，整體或呈現階段性的獲利了結狀態，短期美國方面的實體緊張，仍是不穩定因素，需多關注倫敦黃金的兌付情況，和美國COMEX庫存變化，以及相關關稅政策。」

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