搶金飾殘殺單身女棄屍田野！　他偷走變賣才知「全是假的」

▲警方在棄屍地點展開調查。（圖／翻攝自Amarin TV）



記者王佩翊／編譯

泰國中部佛統府的一片稻田25日發現一具女屍，警方經過調查後，鎖定一名可疑男子，懷疑是他為了搶奪死者身上的金飾等財物，才會謀財害命，並棄屍荒野。然而警方跟蹤男子後，發現他曾經到一間金店試圖變賣偷來的黃金飾品，沒想到卻被店家發現贓物全是假的，因此無法變現。

根據Amarin TV報導，當地一名漁民2月24日晚間10時在佛統府三攀區的稻田中發現一具女性遺體。警方調查後確認死者為63歲的Noi，她的頸部纏繞著一條紅色皮帶，初步判斷是遭人勒斃。

▲監視器拍到嫌犯騎摩托車載著死者的畫面。（圖／翻攝自Amarin TV）



死者被發現時，身穿白色長袖襯衫與牛仔短褲，耳朵上戴著金色耳環。然而，她的襯衫卻是反穿，短褲的拉鍊也沒有拉上。

第一個發現屍體的漁民懷疑，可能是一名計程車司機涉案，因為案發現場附近的道路上，曾出現一輛來回行駛的計程車，但是由於當地村民多以私人交通工具代步，顯得這輛計程車格外可疑。

警方調閱棄屍地點附近監視器畫面後，並未找到可疑的計程車蹤影，但是發現死者生前曾搭乘一名男子的機車前往現場。該名男子後來被確認是59歲的Pairat。

▲▼嫌犯聲稱，要介紹男人給死者，沒想到卻將其殺害。（圖／翻攝自Amarin TV）



警方鎖定嫌犯，並持續跟蹤，25日發現他在一家金店內試圖變賣受害者的金飾。然而，店家檢查後卻發現，這些飾品都是假的，因此無法交易。

由於行跡可疑，警方隨後前往Pairat的住處將其逮捕。他在審訊過程中承認殺害死者，並供稱自己經濟拮据，才會想奪取她的財物。

嫌犯指出，死者是妻子的朋友，因為單身，曾經請他們幫忙介紹對象。於是，他就假借安排相親的名義，將死者騙到犯案地點。

嫌犯聲稱，最初只是想要搶走死者身上的金飾，但對方拒絕交出，所以他才憤而將她勒斃，並拿走2枚金戒指與1條金項鍊，只是沒想到這些首飾都是假的。