LINE Notify3／31日起停用！官方替代方案出爐　網嘆：被濫用

▲LINE Notify功能將於3月31日起終止服務。（圖／翻攝自官網）

圖文／CTWANT

知名通訊軟體LINE於2024年10月時就曾宣布，可以用於接收網站、企業訊息的LINE Notify功能，即將於3月31日結束服務。而近期LINE官方再度發送通知提醒用戶，強調在服務終止後，所有來自外部網站的通知均會停止。為此，官方也提出解決方案，表示可以改用Messaging API透過LINE官方帳號來接收訊息，但對於企業主而言，LINE官方帳號的訊息發送次數每個月是有限額的。

根據LINE官方公告指出，LINE Notify自2016年9月推出，當時的設計就是方便企業主的官網與LINE做連結，只要使用者授權後，便可以透過LINE Notify，第一時間接收企業網站的訊息，像是電商平台、購物網站等溝通訊息，就連商品到貨進度，也可以透過LINE Notify來掌控。但LINE官方表示，為能將經營資源集中於後續的類似商品服務，LINE官方決定於2025年3月31日結束LINE Notify服務。

官方也在公告中表示，自2025年4月1日起，LINE Notify的所有功能將無法操作，像是LINE Notify的所有API（notify-bot.line.me/**、notify-api.line.me/**）、LINE Notify的個人頁面、登錄服務、連動服務的確認、存取權杖的發行。

除此之外，LINE官方帳號「LINE Notify」（@linenotify）和LINE Notify網站、LINE Notify API Document、「LINE Developers Thailand」的LINE Notify文件、LINE Notify支援中心、LINE Notify服務條款等網站，預定於5月12日以後刪除。

對於LINE Notify的停止，有網友感嘆：「被濫用所以收攤。」官方也建議，對於企業主而言，想要找尋可替代LINE Notify發送通知的方法的話，建議可考慮操作Messaging API透過LINE官方帳號來傳送訊息。操作Messaging API時，每個月可免費傳送一定數量的訊息。關於費用的詳細資訊，請參考「Messaging API的費用」。

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