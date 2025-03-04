高中別選文組？作家曝「殘酷現實面」：除非家裡有礦

▲作家姚詩豪表示，如果孩子沒什麼特定偏好，絕對會引導他去念理組，趁年輕累積更多就業籌碼。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多即將步入職場的新鮮人，求職時都希望找到薪水高、待遇好的工作。不過，大人學共同創辦人、《商業週刊》專欄作家姚詩豪坦言，自己最近常聽到一種說法，就是除非家境寬裕，否則不建議年輕人選擇文組，法律、會計等硬技能例外，在看過很多面臨職涯困境的個案後，「老實說這句話我無法反駁」。

姚詩豪在臉書粉專表示，其實多數人高中時選擇文組，並不是真的喜歡，只是想避開理組的數學、物理、化學，雖然暫時逃避了學業的壓力，幾年後還是得面對求職壓力，終究佔不到好處，而讀理組的學生，即便畢業後不想當工程師或進入高科技產業，要做文組工作也相對容易，反過來則極度困難。

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姚詩豪向家長們喊話，「除非你真的實力豐厚，家裡有礦。否則不要輕易告訴孩子他可以『自由發展，念什麼科系都好』，因為他將來出社會遇到求職挫敗時，你可能無法為你給的建議負責」。不過，他也認為，如果孩子真的對特定文組領域深感興趣、充滿熱情，那還是應該尊重小孩的意願選擇選文組。

姚詩豪提到，自己身邊就有從小對中文、歷史、外文有熱情的同學，職涯發展地相當順利，並不輸給一般工程師，日子也充實開心，「若孩子對文組科系明顯有天賦熱情，身為父母的我會願意賭一把，給予支持。但如果孩子沒什麼特定偏好，我絕對會引導他去念理組，趁年輕承受更高的學習壓力，累積更多就業籌碼，我認為這對他、對我都比較好。」

貼文引發討論，不少網友表達認同，紛紛留言「真的，文跨理有個屏障（高中大學純文組跨理工碩花了快兩年），理跨文就直過去」、「法律也是啊，除非很會念書考試，理跨法律也比純法律吃香多了」、「有點技術成份真的比較好，純文科真的很吃力」、「T大文組路過，非常後悔當初沒選理工」。

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