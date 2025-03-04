　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中別選文組？作家曝「殘酷現實面」：除非家裡有礦

許多即將步入職場的新鮮人，求職時都希望找到薪水高、待遇好的工作。（示意圖／翻攝自pexels）

▲作家姚詩豪表示，如果孩子沒什麼特定偏好，絕對會引導他去念理組，趁年輕累積更多就業籌碼。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多即將步入職場的新鮮人，求職時都希望找到薪水高、待遇好的工作。不過，大人學共同創辦人、《商業週刊》專欄作家姚詩豪坦言，自己最近常聽到一種說法，就是除非家境寬裕，否則不建議年輕人選擇文組，法律、會計等硬技能例外，在看過很多面臨職涯困境的個案後，「老實說這句話我無法反駁」。

姚詩豪在臉書粉專表示，其實多數人高中時選擇文組，並不是真的喜歡，只是想避開理組的數學、物理、化學，雖然暫時逃避了學業的壓力，幾年後還是得面對求職壓力，終究佔不到好處，而讀理組的學生，即便畢業後不想當工程師或進入高科技產業，要做文組工作也相對容易，反過來則極度困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

姚詩豪向家長們喊話，「除非你真的實力豐厚，家裡有礦。否則不要輕易告訴孩子他可以『自由發展，念什麼科系都好』，因為他將來出社會遇到求職挫敗時，你可能無法為你給的建議負責」。不過，他也認為，如果孩子真的對特定文組領域深感興趣、充滿熱情，那還是應該尊重小孩的意願選擇選文組。

姚詩豪提到，自己身邊就有從小對中文、歷史、外文有熱情的同學，職涯發展地相當順利，並不輸給一般工程師，日子也充實開心，「若孩子對文組科系明顯有天賦熱情，身為父母的我會願意賭一把，給予支持。但如果孩子沒什麼特定偏好，我絕對會引導他去念理組，趁年輕承受更高的學習壓力，累積更多就業籌碼，我認為這對他、對我都比較好。」

貼文引發討論，不少網友表達認同，紛紛留言「真的，文跨理有個屏障（高中大學純文組跨理工碩花了快兩年），理跨文就直過去」、「法律也是啊，除非很會念書考試，理跨法律也比純法律吃香多了」、「有點技術成份真的比較好，純文科真的很吃力」、「T大文組路過，非常後悔當初沒選理工」。

延伸閱讀
1萬元轉錯帳戶！對方索要3千元：當買教訓　律師說話了
中國「宰客」新套路…36男為愛背負數百萬房貸　「女友」全是同一人？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
凌晨4點被嚇醒！　一堆人「以為大爆炸」：雷響到會震
大讚魏哲家是傳奇！　川普：會議室裡「最重要的人」
消防員「穿消防衣日本爽滑雪」！　慘遭處分
美再加徵10％關稅　陸商務部控「霸凌」：將採反制措施
蘋果執行長突襲宣布「本週有新品」　果粉嗨翻
台積電加碼在美投資　卓榮泰：壯大台灣是政府跟產業界共同立場
「撿小優不要的男人」姐妹情變！　蔡允潔當眾嗆：關妳屁事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凌晨4、5點被嚇醒！一堆人「以為大爆炸」不睡了：雷響到會震

高中別選文組？作家曝「殘酷現實面」：除非家裡有礦

驚蟄未到春雷先響　下波冷氣團「周五達最強」剩10度

快訊／霧擾金門！小三通8點起停航　機場航班大亂「600人等補位」

春雷+冰雹！　還有「一波大雨」時間曝

一片橘紅！　春雨「首當其衝」地區曝

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

下個億萬富翁就是你！12星座3月財運曝　金牛座運勢極佳

疲老闆凌晨公告門市今起恢復營業　千人見1點力挺狂刷加油

快訊／春雷狂響！　9縣市大雨特報

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

凌晨4、5點被嚇醒！一堆人「以為大爆炸」不睡了：雷響到會震

高中別選文組？作家曝「殘酷現實面」：除非家裡有礦

驚蟄未到春雷先響　下波冷氣團「周五達最強」剩10度

快訊／霧擾金門！小三通8點起停航　機場航班大亂「600人等補位」

春雷+冰雹！　還有「一波大雨」時間曝

一片橘紅！　春雨「首當其衝」地區曝

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

下個億萬富翁就是你！12星座3月財運曝　金牛座運勢極佳

疲老闆凌晨公告門市今起恢復營業　千人見1點力挺狂刷加油

快訊／春雷狂響！　9縣市大雨特報

美國送還大陸41件流失文物　橫跨新石器時代至清代

LINE Notify3／31日起停用！官方替代方案出爐　網嘆：被濫用

藍委喊修法志願役加薪2萬　顧立雄：任意喊價不是好舉措

台積電擴大在美投資「變成美積電」？　郭智輝：多餘的想法

陸馬拉松選手中學校門前「集體小便」　惹毛當地市民要求道歉

川普將發表首次國會演說！主題定調「復興美國夢」　料將聚焦4領域

台積電加碼投資美國千億美元　未來四年安全保障先入袋一半

陸劇《濾鏡》人氣緊追《難哄》！檀健次被羊駝飛踢　癲狂劇情網友超喜歡

15歲男徹夜打電動竟嚴重耳鳴　醫：3因素造成「突發性耳聾」

川普稱中共若犯台美也受衝擊　顧立雄：台海和平關乎美核心利益

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

生活熱門新聞

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

連假衝SPA店「遇爆乳越南嫩妹」　男爽翻結局卻哭了

快訊／春雷狂響！　9縣市大雨特報

疲老闆認欠一屁股債！疑被社會人士押走

快訊／全台變天！　大雷雨轟6縣市

台北凌晨下冰雹　外送員遭砸喊逃命

一片橘紅！　春雨「首當其衝」地區曝

人妻買iPhone 16遭婆婆情勒：我也要　她秒答應「1招解決」

鋒面強對流壓境！凌晨恐有颮線雨猛砸

更多熱門

相關新聞

DeepSeek敲響警鐘　全球科技雲端大挪移

DeepSeek敲響警鐘　全球科技雲端大挪移

「這個帳單炸裂了全球AI圈！」財經專家阮慕驊在臉書發文直呼，這帳單來自DeepSeek在3月1日公開旗下熱門AI模型V3和R1的部分成本與收益，理論上每天可賺346萬元人民幣（約1563萬元新台幣）、獲利率545%。和美國OpenAI比起來，中國的DeepSeek已經在賺錢了！全球的AI軍備競賽，正在進行新一輪板塊大挪移。

趙露思、虞書欣有時下流行幼態臉

趙露思、虞書欣有時下流行幼態臉

工程師自爆代寫姪女學習歷程檔案！

工程師自爆代寫姪女學習歷程檔案！

陸36男為愛背百萬房貸　女友是同一人？

陸36男為愛背百萬房貸　女友是同一人？

新北喪屍女駕駛全身抖　竟載大量毒品

新北喪屍女駕駛全身抖　竟載大量毒品

關鍵字：

姚詩豪周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

快訊／川普下令暫停對烏克蘭「所有軍援」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

骨折也要愛！韓男「當飛機杯」發洩妻提離婚

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

魏哲家同台川普　宣布台積電在美加碼投資3.3兆、再建3座半導體廠

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面