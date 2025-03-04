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高中生「獲Google聘用」卻遭16所大學拒絕　父怒提告：種族歧視

記者張方瑀／綜合報導

來自美國加州的史丹利鐘（Stanley Zhong）是中國移民二代，他從小嶄露驚人天賦，除了在美國學業評估測驗（SAT）拿到接近滿分外，還獲得Google的工作機會，但就在大家以為他會進入頂尖大學就讀時，他卻慘被16所大學拒絕。史丹利的父親認為，這些學校是因為歧視而拒絕，因此決定控告這些學校。

根據《紐約郵報》報導，史丹利2023年從位於加州矽谷的公立頂尖名校甘恩高中（Gunn High School）畢業，他的高中GPA在4.0制下達到驚人的4.42，而滿分為1600分的SAT則拿到1590分。

除此之外，他在高中時就創辦了電子文件簽名平台Rabbit-Sign，甚至還沒畢業就已經獲得Google提供的博士級工作機會。就在外界認為他鐵定能進入哈佛大學、麻省理工學院等頂尖名校就讀時，結果卻令人出乎意料。

史丹利總共被16所大學拒絕，包含卡內基美隆大學（Carnegie Mellon），加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、麻省理工學院等名校；最終僅獲得德州大學奧斯汀分校和馬里蘭大學錄取。

▲▼美國麻省理工學院宣布終止與俄方的高科技研究合作夥伴計劃。（圖／達志影像／newscom）

▲美國麻省理工學院是未錄取史丹利的16所學校之一。（圖／達志影像／newscom）

史丹利的父親鐘楠（Nan Zhong）對這個結果感到相當憤怒，「我聽說亞裔學生在大學入學標準上面臨更高門檻，但我一直以為這只是都市傳說，但當一封封拒絕信寄來，我真的愣住了，從最初的驚訝變成了挫折，最後變成憤怒。」

18所學校中僅有2所錄取，鐘楠認定兒子遭到歧視，決定控告拒絕史丹利的學校。鐘楠說，「我真的不覺得這些學校在乎自己對孩子造成的傷害。」

長期以來，亞裔學生在「平權行動」（Affirmative Action）中一直處於劣勢。美國最高法院於2023年6月裁定，大學招生中不得考量種族因素，因為亞裔學生長期遭受制度性不公平待遇。史丹利在該裁決前申請大學，因此鐘家決定起訴那些所在州早已禁止入學種族歧視的學校。

鐘楠選擇親自代表家人打這場官司，並利用人工智慧（AI）來整理訴訟內容；訴狀指出，「史丹利獲得Google博士級工作機會，卻無法進入大學就讀，這充分反映了加州大學對優秀亞裔申請者的種族歧視現象。」

最終，史丹利接受了Google的工作機會，並於2023年10月開始擔任全職軟體工程師，目前仍在職。事實上，他13歲時就因程式設計能力過於優秀，被Google誤認為是成年人並試圖招募他。

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