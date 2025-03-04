剛說完我願意　新娘目睹家中冒濃煙！竟是婚禮賓客溜走「偷放炸藥」

▲維托斯與丈夫舉辦婚禮當天，一名賓客突然跑到她家縱火，導致他們一家無家可歸。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者葉睿涵／編譯

美國芝加哥郊區近日發生了一起震驚社會的爆炸案，一對新婚夫婦在婚禮當天家中突然劇烈爆炸，附近建築也受牽連起火，導致11戶家庭流離失所。當局事後在廢墟中發現一具遺體，證實為31歲的阿維拉-普埃布拉（Anthony Avila-Puebla），調查後證實死者為縱火嫌疑人，並與住在該房屋的人有關聯。警方目前正對此案展開調查。

據《紐約郵報》報導，這起爆炸發生於2月15日，事發當天，新郎戴維斯（Tom Davis）與妻子維托斯（Eleni Vitos）正在西塞羅（Cicero）舉行婚禮，不料途中卻意外接獲消息，通知2人家中發生爆炸。

新娘維托斯回憶，她當時才剛說完「我願意」，就看到家中方向一股濃煙升起，於是她立刻穿著婚紗趕回家查看。警方表示，阿維拉-普埃布拉事發前曾在婚禮現場出現，中途偷偷離開，監控畫面顯示，他將至少2罐可燃液體帶入屋內，隨後房子發生劇烈爆炸，他本人也未再離開現場。

爆炸發生時，這棟建築裡並沒有其他住戶，只有6隻家貓，目前這幾隻貓仍下落不明。由於爆炸引發大火，波及鄰近建築，導致已居住在這棟房子內超過40年的維托斯一家失去家園，附近還有11戶家庭的建築也被火災牽連。

維托斯表示，由於家人在事發前計劃進行重建與轉讓房屋保險，因此爆炸發生時保險尚未生效，這場意外讓家人陷入經濟困境。為協助受災家庭，GoFundMe募款網站發起募款活動，至今已籌得近5.7萬美元（約新台幣187.63萬元），家人希望透過社會援助渡過難關。目前，當地警方已展開調查，以釐清爆炸原因與阿維拉-普埃布拉的行為動機。