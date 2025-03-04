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南鶯市民活動中心開工動土　侯友宜：提供市民便利休閒場域

▲南鶯市民活動中心開工動土。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市政府3日舉行南鶯市民活動中心工程開工動土典禮。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府3日舉行鶯歌區南鶯市民活動中心工程開工動土典禮，市長侯友宜表示，南鶯市民活動中心位處捷運三鶯線下方，緊鄰鶯歌老街，擁有便捷交通環境，多元空間規劃將讓此成為老人共餐、鄰里活動的好場域，希望工程順利於2026年如期如質完工，為在地居民提供多元便利休閒環境。

侯友宜表示，鶯歌地區人口密集，需要更多市民休憩空間，此次市府斥資逾新臺幣3,100萬元，選址鶯歌三號公園興建南鶯市民活動中心，未來結合捷運三鶯線及周邊環境綠美化，讓附近居民都能多多前來使用、彼此交流情誼。

▲南鶯市民活動中心開工動土。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜盼南鶯市民活動中心順利落成，提供市民便利休閒場域。

侯友宜也說，市府團隊積極選擇合適位置優化或建造市民活動中心，目前新北市共有513座，數量居六都之冠，其中正在興建中的市民活動中心共6座，除南鶯市民活動中心外，尚有板橋街內五里活動中心、泰山義學市民活動中心、樹林西園市民活動中心、三重玫瑰公園立體停車場共構市民活動中心以及即將啟用的汐止湖興市民活動中心，市府將持續活化社區空間，完善市民活動場域。

民政局說明，南鶯市民活動中心內部面積303平方公尺，可容納200人左右，結合周邊綠化景觀及公園設施，總計約25,960平方公尺的腹地，為提升爾後活動中心使用的行政作業效率，未來將推動結合冷氣卡、門禁及照明控管設備之三合一系統，讓管理更加方便，歡迎市民朋友未來踴躍使用。

▲南鶯市民活動中心開工動土。（圖／新北市民政局提供）

▲南鶯市民活動中心工程開工動土，侯友宜祈求工程順利圓滿。

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