大手牽小手！武藏野大學與金山國小簽署MOU　深化台日教育合作

▲台日教育攜手！武藏野大學與金山國小簽MOU，拓展學生國際視野。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山國小於2月26、27日迎接日本東京武藏野大學師生來訪，並正式簽署國際教育合作協議（MOU），開啟雙方更深入的學習交流。全校師生懷抱喜悅之情，以摺紙體驗、賓果遊戲、繪本說故事，以及中文學習、表演藝術與家鄉探訪等多元活動，與武藏野大學師資生共學，促進文化互動與友誼建立。

金山國小校長楊智先表示，學校以「金包里學園」（Kitapari Campus）重新定義學生的學習場域，此次特別與武藏野大學師生分享，並帶領他們實地走訪在地文化景點，讓國際友人更深入了解金山的特色與歷史。他進一步表示，未來學校將結合GIS、智慧學習筆、桌遊等數位互動學習工具，拓展學生的學習資源，提升在地國際素養，這也是創校127年來的重要里程碑。

交流過程中，金山國小學生展現多元學習成果，包括：四年仁班的英語歌謠創意展演、六年級楷叡同學分享榮獲全國美展特優作品《蹦火仔》的創作歷程，以及自治市市長韻晨同學介紹127週年校慶紀念衫的設計理念。這些精彩的表現，不僅展現學生的學習成就，也讓國際友人感受到金山學子的創意與自信。

武藏野大學師資生常松かれん表示，剛開始進行賓果遊戲時遇到些許困難，但看到小朋友們的笑容與回饋，讓她深受感動。加藤陽大則分享，他對金山的鴨肉美食印象深刻，也特別敬佩千歲咖啡館工作的長輩們，感受到他們滿滿的活力。他在教授繪本故事時本來有些緊張，但學生與老師們的友善與協助，讓他順利完成教學。大井望歌則表示，雖然起初進行摺紙課程時有些緊張，但金山國小的學生非常優秀，能理解英語指令並完成作品，展現出高度的活力與學習熱情，讓她對這群孩子留下深刻印象。

武藏野大學教授中川洋子表示，此次交流讓她與師資生深受啟發，小學生們精彩的學習分享令人感動。她期盼未來能再次帶領學生來到金山國小，持續深化彼此的學習交流。

金山國小校長楊智先表示，此次國際交流不僅是課堂教學實踐與學習成果分享，更重要的教育意義在於創造大學生與小學生建立長期友誼的契機，讓彼此的生命中擁有更多「國際新學友」。透過這樣的合作與互動，孩子們得以拓展視野，並在交流中成長學習，為未來持續深化國際教育交流奠定堅實基礎。

此次MOU的簽署，不僅為金山國小的國際教育發展再添新頁，也為兩校學生搭建了一座長遠友誼與學習共成長的橋樑。