顧立雄承諾「國軍官兵會有感加薪」　訓練流於形式就浪費時間

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄近日與媒體茶敘時表示，針對精進國防管理上，強調戰備任務或訓練要扎實，再辛苦大家也甘之如飴，但流於形式，讓官兵無從學習與成長，就會感覺浪費時間；另外，在加薪的議題上，他也透露，總統賴清德上任以來就已交代，並研提「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調增方案，而且會讓大家「有感加薪」。

針對國防施政重點，顧立雄近日在一場媒體茶敘中表示，第一是「精進國防管理」，「人」、也就是官兵弟兄姐妹，絕對是最重要的資產。他說，就國防管理的面向來說，培養官兵崇法守紀的精神，打造紀律嚴明的節制之師，是形成戰力的基石。

顧立雄表示，秉持「以人為本」的哲學，削減形式主義的無謂干擾、提升作業效率，則是鼓舞士氣、強化戰力的基礎。尤其是在百工百業快速發展的今天，官兵弟兄姐妹都來自社會，對他們來說，戰備任務或訓練只要夠扎實，再辛苦大家也能甘之如飴；但若流於形式，讓官兵無從學習與成長，就會感覺浪費時間。

因此，顧立雄認為，國軍絕不能墨守成規，無論內部管理、戰備訓練或戰術戰法，都必須勇於改變創新、與時俱進，才能跟得上時代的進步。

顧立雄也提到，除了減輕行政負荷，如何提供良好、合理待遇，藉以攬才、留才，也是人力投資的重要課題。他說，國防院日前完成的一份民意調查就顯示，多數民眾都支持政府投入更多資源，改善官兵的工作環境及待遇。

因此，顧立雄說，已研提「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調增方案，同時通盤考量特定勤務加給額度衡平性，希望透過調高待遇，增加招募留營誘因，提升整體人力，並鼓勵官兵至戰鬥部隊服役；更期盼藉由長期的人才投資，為國軍帶來人力穩定、戰力提升的多重效益。

對此，顧立雄進一步說明，目前已經研擬了具體方案，也跟行政院有初步溝通，應該有初步共識，對於基層的主戰部隊的部分，「我們要讓他們有感，做了一些規劃」。

另外，顧立雄說，還有一些好比站航管加給等，這些不能兼領戰鬥加給，但對於國軍維持高戰備也是相當重要，這也有擬了方案，也有跟政院溝通也有獲得支持，有最後定案版本會再公佈。他特別強調，這其實是總統賴清德上任後，就交代要提高國軍官兵薪資待遇，這部分一直都有在研議當中。

此外，對於官兵的裝備與照顧層面，顧立雄表示，軍方不斷更新優化，包括新式步槍，以及新一代抗彈板，都將產製交軍；弟兄姐妹日常穿著的軍便服、戰演訓的迷彩服等，也都會研改。

同時，顧立雄強調，也會致力改善營區設施、優化生活環境的興安專案，到去年底已經完成83案；還有攸關眷屬照顧的職務宿舍，至去年底已新建380戶，並完成下個階段9案680戶的規劃。他強調，這些施政的目的，都是希望讓官兵弟兄姐妹能從最貼身的生活、工作中，體會到所受的重視。

顧立雄表示，事實上，國防部這方面的努力，已經取得了一些初步成效，就以主動申請提前退伍的人數來看，113年比112年減少了325人；113年的留營率，則比前一年增加了3.5個百分點，達到82%；今年到2月1日止，留營人數就有1,714人，代表大家對服役環境的優化有感。