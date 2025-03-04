顧立雄看完川澤會罕見直言：美國不可能退出印太　這是他核心利益

▲國防部長顧立雄與媒體茶敘。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮發生衝突，被國際媒體評論為「世紀外交災難」。對此，國防部長顧立雄近日在一場媒體茶敘上，被國際媒體問及「美國是否還是可靠、可信賴夥伴？」顧立雄罕見斬釘截鐵地答道，「美國不可能從印太撤退，這是他的核心利益，絕對是他國家核心利益，不論是經濟成長、地緣政治跟軍事安全觀點，都是如此」。

顧立雄在媒體茶敘中，有國際媒體詢問川普2.0的回歸，在外交事務上跟過往的美國截然不同，採去更交易性打破傳統聯盟的做法。該位國際記者說，這個週末澤倫斯基跟川普的交鋒，體現了這一點，「請教部長是否還認為，美國是可靠、可信賴的夥伴？」

顧立雄表示，確實有看到國際局勢快速而且詭譎變化，在國際政治上，也深刻體認到不可以只談價值，不談國家利益，美國當然也看自己的國家利益。

他說，所以必須要問，美國在印太區域裡面，維護整個印太區域和平穩定，包括台海地區的現狀維持，是不是美國核心利益？「那我看了最近這兩天很紅的影片，我認為，美國不可能從印太撤退，因為這是他的核心利益，這絕對是他國家核心利益，不論是從經濟成長、從地緣政治、軍事安全觀點，都是如此」。

顧立雄也引述太平洋艦隊司令的海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）的一篇演說。他說，如果從全球經濟角度分析西太平洋，結果令人震驚，假設用大型語言模型分析，模擬戰爭對失業率與GDP等影響，不論美國是否介入，都會有災難性的後果，即使美國不直接參戰，光是美國本土會有上百萬人，因戰爭導致經濟衰退陷入絕望。

顧立雄表示，這樣觀點應該是台灣現在跟美方一直共同的認知，維護印太區域和平穩定、台海現狀維持，是我們跟美國的共識，有共同目標，而迄今也有共同方法，就是嚇阻跟實力來取得和平。

所以，顧立雄強調，從這角度切入，他相信美國不會放棄印太，也不會希望在印太發生任何戰事，導致失去印太，承受這樣重大損失。

顧立雄表示，最近也看到有人說，台海的台灣被拿下不代表印太怎麼樣。他說，他不太清楚這個邏輯，但很難想像台灣在第一島鏈的中心位置，台灣被中共突破，這樣日本會陷入什麼境地？菲律賓要陷入什麼境地？

顧立雄表示，中共對於日本的主權聲索，包括在南海，試圖把所有島礁都視為自己領土，南海內海化，跟東南亞國家主權的衝突，他極權的擴張主義，美國容忍的話，那美國要從印太不知道撤退到哪裡？

顧立雄說，所以從經濟角度上，帕帕羅提到台灣地緣戰略位置上看，還有從美國所需要面對的軍事安全來看，「我不認為美國可以失去印太」。

▼美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不歡而散。（圖／路透）

