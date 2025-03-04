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顧立雄：有台灣海峽的天然屏障　我不認為中共具備兩棲作戰能力

▲▼國防部長顧立雄與媒體茶敘。（圖／軍聞社）禁止使用！！！！2025年3月4日1200後才可使用

▲國防部長顧立雄與媒體茶敘。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄近日與媒體茶敘時，被問及中共長時間沒有真正參與戰爭，是否了解到解放軍現代化的過程，如何評估共軍的作戰能力？顧立雄表示，中共對台海的全面進犯，有台灣海峽的天然屏障，「我不認為具備兩棲作戰能力」。

顧立雄在茶敘中表示，我國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，建軍規劃置重點於「建構不對稱作戰」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」與「厚植灰色地帶應處能量」等四大面向，並且具體落實在無人系統、人工智慧等先進科技應用層面。

至於中共的敵情威脅與作戰能力方面，有媒體指出，中共過去很長時間沒有真正的參與戰爭，這段時間我軍是否了解到解放軍的現代化過程？顧立雄表示，中共確實有提出國防軍備目標，當然也持續發展對台全面進犯跟拒止外軍的能力。

不過，顧立雄強調，還是要說明，我們認為台海的全面進犯，在有台灣海峽天然屏障下，「我不認為具備兩棲作戰能力」。

顧立雄說，當然中共也始終不放棄，而近期中共兩會舉行，相信持續是「一中原則」、「九二共識」為主基調，反獨、反外部勢力干預等。他說，觀察解放軍應該還是可能以新型態灰色地帶襲擾，最近在高雄外海，就是很典型的灰色地帶襲擾，加大對我軍事威懾，持續對我壓迫，也從事法律戰跟認知戰等相關作為。

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