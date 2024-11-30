南投家扶舉辦才藝學習成果展　300兒少社區民眾齊聚同歡

▲南投家扶中心舉辦才藝學習成果發表活動。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶中心11月17日在南投市兒少培力館，舉辦「藝起同歡」南投家扶才藝隊、學校暨社區認養計劃成果發表會：除由孩子們表演才藝表演，也透過靜態、動態展示呈現其他學習成果，讓更多社區民眾看到孩子們的認真與努力。

當天發表會由南投家扶舞獅才藝隊熱鬧開場，內容包含家扶中心的舞蹈、傳統技藝、多元藝術創作等才藝隊，以及家扶投入大南投地區學校暨社區認養計畫，並與埔里鎮史港國小、仁愛鄉德鹿谷國小、魚池鄉共和國小、鹿谷鄉初鄉國小及內湖國小，以及水里鄉民和國小、永興國小、新興國小和郡坑國小等9間偏鄉學校合作的成果；近300名兒少及社區民眾齊聚，盡情展現一年所學的各種才藝、洋溢青春活力。

南投家扶主任李雅婷主任表示，孩子學的不僅是才藝，而是探索自己的方法，希望藉由才藝培育的方案，讓孩子兼顧學習與玩樂；他感謝所有提供南投家扶中心學校認養的認養人，及各項捐款捐物資及參與活動的社會大眾，讓孩子們快樂學習、多元成長。

李雅婷並預告在12月1日將於南投縣農工商會展中心舉辦冬暖慈幼園遊會，現場有精彩表演、精心設置的攤位、手作DIY 等豐富內容，邀請社會善心大眾與家扶見證這55年來的心路歷程，一同推動南投的兒少扶幼工作。