氣溫10度！2023桃園國際半程馬拉松12／23登場　2841名跑者參賽

▲2023桃園國際半程馬拉松12/23登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

首次在桃園市區內舉辦的馬拉松活動-「2023桃園國際半程馬拉松」，23日展開。桃園市副市長王明鉅指出，賽事路線從桃園市立田徑場開跑，橫跨桃園區及龜山區，期勉所有選手都能拿出最好的表現，同時也希望將本次於市區內舉辦馬拉松的經驗繼續傳承下去，讓全國甚至全世界愛好跑步的選手們，認識桃園的城市之美。

王副市長22日於賽前記者會表示，本次在市區內舉辦馬拉松賽事所衍生的交通問題，市府都有與主辦單位密切配合，並與當地里長及議員做好充分溝通及資訊傳達，除做好交通規劃外，也出動百名警力維持交通，如有因交通管制而造成不便的地方，敬請市民朋友體諒。本次賽事擇定於明（23）日上午6時起跑，根據氣象預報，明日氣溫可能僅有10度左右，特別提醒所有選手於賽前務必確實暖身及做好禦寒保暖工作，在比賽過程中也要隨時注意身體狀況。

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日本玉名市市長藏原隆浩表示，玉名市為日本馬拉松之父金栗四三的故鄉，因此為紀念金栗四三，將提供本次賽事男女子組第43名的選手各一座紀念獎盃；此外，針對本次參與桃園國際城市半程馬拉松台籍第一名的選手，也將受邀至玉名市參加橫島町草莓馬拉松，希望藉此加深兩市之間的文化及體育交流。

體育局長許彥輝表示，「2023桃園國際半程馬拉松」將於明（23）日上午6時在桃園市立田徑場開跑，本次共吸引2,841名跑者報名參賽，賽事組別包括21公里菁英組、12公里輕越野挑戰組及4公里體驗組，路線橫跨桃園區、龜山區部分道路。也特別邀請國際選手來台，其中日本熊本縣玉名市市長藏原隆浩更率隊來台交流，彰顯兩市之間的深厚友誼及體育交流。

許局長說，為響應「2050淨零排放」政策，本次賽事將提供跑者環保水杯，並全面採無紙化措施，提供線上成績查詢及電子證書，邀請跑者一同打造綠色賽事。為維護交通秩序與活動安全，各組路段將實施交通管制，管制路段及時間可至「桃園市政府體育局－最新消息」（網址：https://www.dst.tycg.gov.tw/）查詢，呼籲民眾活動期間經過相關路段時，請配合交管疏導並避開交通管制路段，或提前改道通行及使用替代交通方式，以維交通順暢安全。

包括市議員陳美梅、日本玉名市長藏原隆浩、市府體育局長許彥輝、桃園區長許敏松、桃園市體育總會理事長葉俊毅、超跑好手林義傑、日本長跑好手神野大地、香港長跑好手姚潔貞、新屋區體育會理事長張宏斌等均一同出席活動。