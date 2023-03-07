林口長庚「精準醫學檢驗中心」開幕　整合長庚體系檢驗能量

▲林口長庚「精準醫學檢驗中心」開幕。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長王明鉅6日出席林口長庚紀念醫院「精準醫學檢驗中心與免疫檢驗中心」開幕式表示，檢驗醫學是醫學發展與進步的重要基礎，更是醫院內外科與各科的好夥伴，彼此之間密切合作才能促進醫療技術的大幅前進，期許長庚醫院持續努力，帶領台灣醫學朝向全球頂尖的目標邁進。

長庚醫療財團法人主委程文俊表示，林口長庚紀念醫院成立「精準醫學檢驗中心及免疫檢驗中心」，整合長庚體系的檢驗能量，服務全體國民，也見證整個醫學從預防、診斷到治療的進步。此外，林口長庚檢驗科在疫情3年期間，是台灣最大的COVID-19檢疫中心，儘管因此讓檢驗中心的工程有些延宕，但仍於今日揭牌成立。

林口長庚紀念醫院院長陳建宗表示，現在醫療技術進步快速，同時需要搭配精準診斷，因此精準醫學也越顯重要，尤其在癌症治療方面。林口長庚成立「精準醫學檢驗中心及免疫檢驗中心」，將過去分散在各科、各部門的檢驗服務進行整合，目前精準醫學服務項目約69項、免疫檢驗約118項，不僅提供更有效率的應用，也能擴大服務層面，長庚醫院也會持續精進，提供更精準、更有品質的醫療服務，造福更多國民健康。

包括市府衛生局副局長蘇柏文、龜山區長王雅芝、長庚醫療財團法人主委程文俊、林口長庚紀念醫院院長陳建宗、桃園長庚紀念醫院院長楊政達等均一同出席。