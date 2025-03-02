體驗農產！「喜番生活節」登場　雲林展鮮農產生技打造農村樂趣

▲雲林展鮮農產生技辦理第二屆小紅牛「喜番生活節-展開新鮮的每一天」，今日盛大舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林展鮮農產生技辦理第二屆小紅牛「喜番生活節-展開新鮮的每一天」，今（2）日盛大舉行，採果體驗開放網路報名即秒殺，反應熱烈。今日活動不僅延續第一屆的成功經驗，更進一步結合食農教育，希冀透過寓教於樂的方式，讓鄉親在遊戲中學習農業知識，體驗農產品從產地到餐桌的完整旅程。

展鮮農產生技總經理鍾宇軒指出，展鮮農產生技希望透過此活動，讓更多人認識台灣在地優質農產品，也讓消費者更能體悟農民的努力與辛勞，此外，食農教育是國家農業發展重要的一環，展鮮會持續推動，讓農業與國人生活更加緊密。

▲喜番生活節」不僅讓民眾體驗農村樂趣，透過親子參與孕育親情，更藉由手作體驗加深對農產品的認識與珍惜。。（圖／記者游瓊華翻攝）

為讓更多人了解牛番茄的生長過程與感受農業面臨的挑戰，今年特別規劃「牛番茄冒險王」五大闖關挑戰，參與者藉由各種趣味闖關模擬體會務農者的辛勞，如保持平衡運送番茄、穿越模擬農田環境障礙，透過身體協調完成不同挑戰。「喜番生活節」不僅讓民眾體驗農村樂趣，透過親子參與孕育親情，更藉由手作體驗加深對農產品的認識與珍惜。

▲展鮮農產生技希望透過此活動，讓更多人認識台灣在地優質農產品。（圖／記者游瓊華翻攝）