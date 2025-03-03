恆基課輔班學童進田間　採大白菜體驗食農教育

▲恆基課輔班學童採收大白菜 。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春基督教醫院課輔班的學童利用228連假，走進農田，親身參與食農教育。在地農家「劉高麗菜田」得知學童將前來體驗採收，特別預留一片菜園，讓孩子們能親手摘採大白菜，深入了解農作物的成長與農家工作的辛勞。

恆基帶著課輔班學童到屏東縣萬丹鄉採大白菜，一踏入菜園，孩子們便興奮地穿梭田間，仔細挑選大白菜，甚至還比賽誰能找到最大顆、扛得動最多顆，活力十足，也讓學童們在歡笑中學會珍惜食物，也更加理解食農教育的意義。

負責人的女兒感動地說：「沒想到不同年齡層的孩子都這麼守規矩，大家認真參與，讓人十分感動！」採收結束後，學童們還品嚐了當地著名的萬丹紅豆餅，綿密香甜的口感讓他們直呼好吃，也為這趟田園之旅增添美好回憶。

這場食農體驗共計採收約250顆大白菜，孩子們收穫滿滿。部份分送給孩童與獨居長者，剩餘的大白菜則由恆基同仁帶至醫院門口設立公益快閃攤位，為學童籌募課輔經費。活動吸引民眾熱情支持，短短一小時內，大白菜便被搶購一空。

恆基顏簡美珠院長表示，謝謝「劉高麗菜田」的熱心協助，讓孩子們能夠親身體驗農耕，也感謝社會大眾與企業長期對恆基課輔班的愛心支持。未來，恆基將持續推動食農教育與戶外活動，縮短城鄉教育差距，讓孩子們走出課堂、多看世界，在學習與體驗中培養良好品格，拓展視野。