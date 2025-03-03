應對美國再次加稅　大陸反制「組合拳」指向美國農食產品

▲中美關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

為了應對美國以芬太尼為由，再次將對中國商品加徵10％的關稅，大陸正在研究擬定相關反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施。其中，對原產於美國的農食產品加徵關稅，很大機率會被列入到反制措施當中。

上述消息由大陸《環球時報》引述消息人士透露，並稱如果美方堅持再次單邊加徵關稅，並正式公布相關措施，中方將堅決進行強有力的反制。

美國總統川普（Donald Trump）2月27日通過社群網站平台宣佈，原定於3月4日生效對墨西哥和加拿大的關稅將如期生效，同時將在該日對來自中國的商品徵收10％的額外關稅。

川普加徵關稅的理由是，「毒品仍以非常大、且令人無法接受的數量從墨西哥和加拿大湧入美國，這些毒品中很大一部分，很多是芬太尼，是在中國製造和供應的」。

對此，大陸商務部新聞發言人2月28日表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與包括美國在內的世界各國展開禁毒國際合作。

大陸商務部批評，美方始終無視客觀事實，此前以芬太尼等為由對中國加徵10％關稅，這次又威脅再次加徵關稅。這種行為純屬「甩鍋推責」，無益於解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔，並破壞全球產業鏈穩定。

大陸商務部強調，希望美方不要一錯再錯，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。「如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。」