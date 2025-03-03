美媒：澤倫斯基形同遭三振　欲與白宮修好有難度

▲澤倫斯基被白宮下逐客令。一名白宮幕僚總結：「我不確定還有挽救餘地，這已經三好球三振出局。」（圖／路透）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

在白宮與川普政府不歡而散後，烏克蘭總統澤倫斯基感謝美國與川普做為示好，但仍未道歉。分析稱澤倫斯基日後面對華府恐不太妙；不具名官員直言他已被華府「三振出局」。

澤倫斯基2月28日抵達白宮與美國總統川普會面，原本要簽署礦產協議，但雙方在一開始的媒體見面會就演變成罵戰，震驚全世界。澤倫斯基被白宮下逐客令，事前受矚目的礦產協議沒簽成，原訂川、澤兩人的午宴與會後聯合記者會也都取消。

當天這場爭執的導火線固然是澤倫斯不願屈從美方指定的條件達成和平協議，但華爾街日報認為，川普與澤倫斯基間的緊張關係卻有催化作用。兩人的緊張關係可回溯到2019年兩人間的一次通話，事後還引發美國國會對川普發動彈劾。

2019年澤倫斯基當選烏克蘭總統後，川普在兩人首次長時間通話時敦促澤倫斯基調查拜登之子在烏克蘭可能涉及的不法利益，盼打擊儼然將成為隔年總統大選最大競爭對手的拜登，澤倫斯基非但沒配合，川普還一度身陷彈劾風波，埋下兩人失和的遠因。

川普連任失利後，澤倫斯基一直與他保持距離，直到去年美國總統大選期間才又再次來接觸，但很快又冒犯到川普。澤倫斯基去年10月到當時民主黨主政的賓州參訪為烏克蘭生產砲彈的工廠，被共和黨人視為幫民主黨助選，恐加深川普對澤倫斯基專與他作對的刻板印象。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在美國廣播公司（ABC）訪問裡指澤倫斯基28日當天「抓住每一個機會在所有議題套上烏克蘭敘事」，才打亂原訂的礦產協議簽署；盧比歐之前就說，白宮官員對澤倫斯基在美國已提供巨額援助下仍不斷開口要更多武器很感冒。

長年支持澤倫斯基與軍援烏克蘭的共和黨重量級聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）1日在社媒平台X貼文，指澤倫斯基的行為「完全不能接受」，他的那套說教也已「讓人厭煩」；葛蘭姆另貼文告訴歐洲人「要防禦烏克蘭你們請便」。

白宮一名高層透露，雙方癥結點在於美國的安全保證。烏克蘭稱美國的安全保證是實現永久和平不可或缺；川普政府則強調簽下礦產協議引進美國投資，自然就能吸引白宮願意保護，從而保障烏克蘭安全，但澤倫斯基不買單。

小布希政府期間擔任美國駐烏克蘭大使、現任智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）資深主任的赫普斯特（John Herbst）表示，澤倫斯基在橢圓形辦公室時不斷抨擊俄國總統蒲亭，還在電視鏡頭前施壓美方給出安全保證，惹惱川普。

赫普斯特說，澤倫斯基大可以在橢圓形辦公室這場媒體見面會後於閉門會談時再提這些，烏克蘭確實需要安全保證，但2月28日的會面仍如兩人之前其他互動般受昔日疙瘩所羈絆，「過往不容輕忽，畢竟川普會記在心上，他既會記仇也會記恩」。

美國Axios新聞網指出，川普私下視澤倫斯基為「拜登一伙」，是個不知恩圖報、注定輸給俄國的小角色，而川普幕僚們也覺得澤倫斯基把川普當成只會親蒲亭而上當的傻子，一心想害基輔戰敗。對川普團隊而言，澤倫斯基28日抵達白宮前已經是「兩好球」，現在確定被三振出局。

Axios指出，澤倫斯基2月15日公開否定礦產協議，然而前一天他才在慕尼黑與美國副總統范斯、國務卿盧比歐談好，這被美方記為「一好球」；2月28日澤倫斯基抵達白宮時未依要求穿上西裝，被白宮人員視為不尊重，是為「兩好球」，在澤倫斯基公開與范斯互嗆後累積滿「三好球」。

白宮內部透露，2月28日當川普幕僚看到澤倫斯基沒穿西裝或外套上裝來白宮時就感覺不妙，川普在迎接對方時那句「哇喔，你今天還真是盛裝」聽起來是誇讚，但幕僚卻覺得話意已含惱火。

一名接近川普圈子的共和黨人告訴Axios：「沒人預期到澤倫斯基會像個任性小孩般跑來，還一直皺眉頭跟搖頭，讓川普與范斯受夠。」一名白宮幕僚總結：「我不確定還有挽救餘地，這已經三好球三振出局了。」（譯者：陳亦偉）