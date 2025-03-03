疑搶快釀禍！台中夫妻雙載對撞妙齡女騎車　3人全躺地受傷送醫

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區昨（2）日發生一起交通事故，陳姓男子騎車載著妻子行經大衛路、國中路口，欲左轉時，迎面撞上對向直行的孫姓女騎士，經網友上傳事故影像，雙方疑為搶快通過黃燈，導致發生事故。經警方酒測，雙方無酒駕行為，詳細肇因由交通大隊分析鑑定。

▲陳姓男子與孫姓女子在大衛路、國中路口發生碰撞。（圖／民眾提供）



警方調查，陳男（69歲）昨日下午2時許，騎車載吳姓妻子（64歲）沿台中市大里區大衛路往國中路方向左轉，與對向車道的騎士孫女（28歲）發生碰撞，造成3人都受傷，經送醫治療沒有生命危險。

網友在臉書社團上傳行車記錄器畫面，內容指出，起初另一側路口為紅燈，但在陳男、孫女通過路口時，迅速轉換成綠燈，顯示雙方疑為搶快通過黃燈，結果閃避不及，「碰」的一聲直接迎面撞上，雙方人車倒地，一時動彈不得。

▲▼事故前一秒，另一側路口為紅燈，雙方碰撞倒地後號誌迅速轉變綠燈，顯示雙方疑為搶快通過黃燈釀禍。（圖／截取自大里人聊天室2.0）



警方對雙方駕駛進行酒測，無酒駕情事，詳細肇事原因，將送交通大隊釐清。警方呼籲，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口轉彎時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。