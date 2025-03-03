台中人ATM領錢多看幾眼！發現車手...掃QR Code通報可賺5千元

▲台中市第二警分局派出所將QR Code張貼於轄區ATM，讓民眾能直接與警方聯繫溝通，並提供檢舉獎金。（圖／警方提供）



記者許權毅／台中報導

根據警政署統計，台中市2月份受理詐欺案有1609件、財損7億8千多萬元，居全台第二。第二警分局育才派出所轄區有一中商圈等重要區域，為遏止車手詐領款項，在ATM上貼有QR Code，若民眾發現有疑似車手取款，可掃描通報，若成功舉報可獲得5千元獎金。

▲警政署統計，台中市2月份民眾遭詐金額達7.8億餘元。（圖／翻攝警政署）



第二警分局強調，警方不僅成立專責小組，負責監視器調閱與追查，更規劃提款熱點巡邏與便衣埋伏勤務，強化防詐作為。鑒於民眾習慣性看到「QR Code」就掃一掃的習性，盼讓正接受詐團指示操作ATM的民眾，掃一下QR Code，警員親自為您服務，讓受害民眾有及時查證的機會。

▲民眾若發現有疑似車手，可掃描QR Code舉報。（圖／警方提供）



警方說，根據大數據分析，整理詐欺車手常見特徵，包括「戴帽」、「戴口罩」、「持多張提款卡反覆提領」、「長時間占用ATM」、「提款時頻看手機訊息」等，民眾掃描QR Code快速檢舉，直通育才派出所，協助員警攔截詐欺車手，成功舉報還可獲得獎金5千元！

分局長鍾承志強調，民眾面對不明來電與指示，務必提高警覺，切勿操作ATM轉帳，可撥打165反詐騙專線或向派出所求助，讓我們攜手打擊詐騙，共同守護財產安全！