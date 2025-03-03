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台中男開奧迪Q5出門失聯！妻心急如焚狂打電話　3天後陳屍車上

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲男子陳屍在奧迪內。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區昨（2）日發生1名廖姓男子陳屍奧迪Q5內，路人發現趕緊報警，但救護人員到場後確認廖男已明顯死亡。據悉，廖男從上月28日出門後就未再返家，廖妻在丈夫一天未歸後心急如焚，連忙打電話問親戚都不知去向，直到昨天接獲警方通知，竟是噩耗，傷心欲絕。經查，廖男患有慢性病痼疾，死因疑為身體不適，詳細情形須由檢察官相驗。

1名張姓男子昨日下午4時許，在台中市西屯區長安路某停車場準備取車時，發現1輛白色奧迪停在路邊紅線，車門僅輕輕闔上，細看發現有男子倒臥駕駛座，立即報警處理。

警消獲報到場，經救護人員判斷男子明顯死亡，現場沒有打鬥或外力介入痕跡；警方調閱附近監視器發現，該輛車從228下午2時即停放在該處，等於男子疑死去約3天才遭人發現。警方通知家屬到場確認，死者身份為63歲廖姓男子。

據了解，廖男平時有出門習慣，不過在228出門後，一天未歸，廖妻感到奇怪便打電話給丈夫，但也沒接，廖妻再打給親戚、好友，也無人知道廖男行蹤，在詢問無果後，廖妻原本決定要在昨天通報失蹤，卻先接到警方來電，才知道廖男已經死亡。

據悉，廖男患有多種慢性疾病，須每日施打胰島素治療，有親友推測，廖男可能因身體不適打算開門求救，但還來不及下車就失去意識。詳細死因由檢方進一步相驗釐清。

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