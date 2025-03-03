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台中餐廳「不接待10歲以下兒童」　公告揭慘案！萬人力挺

▲店家貼出公告。（圖／翻攝自Threads）

▲店家貼出公告。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

台中沙鹿一間餐廳今公告，未來除了熟客以外，不接待10歲以下兒童，同時也吐露背後緣由，直呼「終於不用面對恐龍家長跟白目小孩了。」對此，上萬網友按讚力挺，紛紛留言「非常支持店家做法」、「不會教就不要生，也不要帶出來影響其他人用餐」。

這間餐廳今在Threads貼出公告，表示未來不再接待10歲以下兒童，同時也說明原因，「有些家長不能在吃飯之餘，顧好自己的小孩，放任小孩欺負鴨子、嚇鴨子，讓小孩到處跑跳，破壞裝飾物品...各種奇葩事情，經過提醒不管不顧，還對店家生氣，因此只能做出這樣的決定。」

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店家強調，以後只會接待熟客的小孩及新生兒，「小孩沒有錯，看到小動物會興奮我們能理解，但是家長放任他們去欺負動物、踢鴨子，不阻止還笑沒踢到，我們不能理解，這裡不是遊樂場所請體諒。」

最後，老闆也透露，還有小朋友會在廁所玩水、玩泡泡，連水龍頭也不關，讓他們無法接受。

公告PO出短短11小時，已超過1.4萬人按讚，「不要說台灣對小孩不友善，都是這些家長害的」、「至少不會被怪獸家長說小孩太小聽不懂，10歲以上了可以直接罵」、「我超過10歲已有25年的年資（舉手）！想要去消費」、「我支持不接待孩子的店家，真的超級討厭去餐廳還要聽到小孩在那邊尖叫亂跑，家長在那邊裝聾滑手機」、「這店家我一定支持 」。

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