退休女師嗆傅崐萁遭強行架離！　黃暐瀚點面對質疑正確做法

記者郭運興／台北報導

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦活動，過程中出現插曲，一名曾獲師鐸獎、人稱「葉霸」的退休女老師葉春蓮嗆聲國民黨團總召傅崐萁「通匪」，結果遭到架離現場，事發畫面曝光後，引起各界議論紛紛。對此，媒體人黃暐瀚今（3日）表示，葉老師反傅崐萁，是她的自由，質疑傅崐萁「通匪」，也正是這次大罷免的關鍵核心，當天傅崐萁最好的選擇不是請她離開，而是請公開回應質疑，如果這麼做，不但今天這條新聞的角度會不一樣，連葉霸老師，都可能另眼相看。



黃暐瀚表示，自己不是花蓮人，從沒聽過葉春蓮老師，一夜過去，才發現葉老師居然是這麼一號人物，師鐸獎得主，桃李滿花蓮，現在一堆花蓮人都跳出來，為老師加油打氣。

黃暐瀚直言，葉老師綽號「葉霸」，反傅崐萁，是她的自由，同時花蓮也存在支持傅崐萁的公民，既然葉老師質疑傅崐萁「通匪」，而這也正是這次大罷免的關鍵核心，當天看到有年長婦人在台下嗆聲，傅崐萁最好的選擇不是請葉老師離開，而是請她「上台」，當面詢問為什麼不滿？並且公開回應「通匪」的質疑。

黃暐瀚認為，如果傅崐萁這麼做，不但今天這條新聞的角度會不一樣，會變成「理性面對嗆聲，傅崐萁公開回應通匪質疑」，連葉霸老師，都可能對傅崐萁另眼相看。

最後，黃暐瀚強調，舉葉霸與傅崐萁為例，講的其實不只葉霸和傅崐萁。往後台灣超過四十位立委要面對「被罷免」，下鄉開問政會，說明會，甚至市場握手拜票的時候，都可能遇到嗆聲或抗議的人士，怎麼應對？才是加分？值得今年其他也面對罷免麻煩的立委參考深思。

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