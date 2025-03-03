動手畫面曝！退休師「葉霸」嗆傅崐萁通匪　遭強拉架離校友氣炸

▲退休女師「葉霸」葉春蓮嗆傅崐萁「通匪」，遭強制拉出活動場外。（圖／民眾提供）



記者黃資真／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦「國會問政說明會暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」，過程中一名曾獲師譯獎、人稱「葉霸」的退休女師葉春蓮起身嗆傅崐萁「通匪」，結果遭強制帶離現場，而事發現場的衝突畫面也曝光。

從花蓮縣議員胡仁順曝光的場內視角中，葉師起身抗議後，傅崐萁直言「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度，我們連自由都沒有」，並讓現場警察帶離，主持人則開始帶全場高喊「國民黨加油」，接著黑衣男開始用身體阻擋的方式將葉師推走。

場外畫面則拍下葉師被幾名女子推出會場後，又有一名藍衣男子再粗魯強行拉著葉師手臂，試圖拉出大門外，一旁人員見狀連忙勸阻男子，葉師怒吼「我80歲了欸！沒有禮貌還欺負我」，一旁國民黨人士強調「我才沒有，是你才欺負我們！」現場相當混亂，畫面曝光後也引發大批校友不滿。

▲葉師起身開嗆後，傅崐萁直言「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度」，現場紛紛抨擊葉師。（圖／翻攝自花蓮縣議員楊華美臉書）



年近80歲的葉春蓮過去為花崗國中的生物名師，作風強勢的執教風格被稱為「葉霸」，孕育英才無數，花蓮縣議員楊華美就發文怒控，葉春蓮老師「她不是民進黨員，卻在現場被罵說是民進黨側翼」、「在花蓮，只要不聽傅崐萁的指令，就會被說是民進黨側翼，我很難理解這個邏輯」。

曾被葉師教導過的議員魏嘉賢也PO出老師過去的照片，強調過去在她的班上，「補習」這兩個字從不存在，因為老師總是花自己的時間陪伴學生學習，不論任何時間她都無怨無悔地投入課輔，確保每一個孩子都能夠學會、理解，「她絕對不是『側翼』，而是一位值得所有人尊敬的好老師！」